Yeni Yaşını Dostlarıyla Kutladı
Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Afitap Akıncı, yeni yaşını dostları ile birlikte Atakule’de bulunan bir restoranda düzenlenen davetle kutladı.
Gerçekleşen davet, sosyal yaşamın tanınan isimlerini bir araya getirdi. Oldukça renkli anlara sahne olan partide, Afitap Hanım kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla yakından ilgilendi. Yeni yaşını kutlayan Afitap Akıncı, doğum günü pastasını kestikten sonra yakın dostlarıyla hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmedi.
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