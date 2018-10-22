Yeni Yaşa Renkli Kutlama

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Ankara’nın önde gelen iş adamlarından Sinan Aygün’ün torunu ve Paşa-Burcu Bucak çiftinin oğulları Arşad Sinan Bucak’ın 5. yaş günü partisi kalabalık bir davetli topluluğu ile kutlandı.

Panora Happy Moon’s’ta gerçekleştirilen parti, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. İş ve cemiyet hayatından birçok isimin katıldığı davette, Burcu Bucak, oğlu Arşad’ın doğum gününe katılanlarla yakından ilgilenerek örnek bir misafirperverlik sergiledi. Eğlenceli anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmeyen konuklar partide keyifli dakikalar yaşadı.