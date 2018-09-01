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Yeni Yaşa Renkli Kutlama

Gülennur Aydın
Davet, Kutlama

Yeni Yaşa Renkli Kutlama

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İş Adamı Cemal Aydın’ın eşi Gülennur Aydın, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü partisine iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Gülennur Aydın ve yakın arkadaşları, Aydın’ın doğum günü partisi sebebiyle Arjantin Caddesi’nde bulunan La Gioia Cafe’de bir araya geldi. Gün boyu yemek yiyip uzun uzun sohbet eden Aydın ve dostları keyifli dakikalar geçirdi. Gülennur Aydın’ın pastasını üflemesinin ardından arkadaşları bol bol fotoğraf çektirip günü ölümsüzleştirdiler.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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