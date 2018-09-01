Yeni Yaşa Renkli Kutlama
İş Adamı Cemal Aydın’ın eşi Gülennur Aydın, doğum gününü yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü partisine iş ve cemiyet hayatından çok sayıda tanınmış isim katıldı.
Gülennur Aydın ve yakın arkadaşları, Aydın’ın doğum günü partisi sebebiyle Arjantin Caddesi’nde bulunan La Gioia Cafe’de bir araya geldi. Gün boyu yemek yiyip uzun uzun sohbet eden Aydın ve dostları keyifli dakikalar geçirdi. Gülennur Aydın’ın pastasını üflemesinin ardından arkadaşları bol bol fotoğraf çektirip günü ölümsüzleştirdiler.
Bir Yorum Ekleyin