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Yeni Şubeye Şık Davet

Milay Başata, Damla-Tuğba Ürün, Nebahat Ertan
Dilara Ulusan
Dilek Özcan
Ece Sungur
Emine-İhsan Fevzi Beyoğlu
Esra Dora
Funda-Hakan Kurtuluş
Gülşah Camcı Yılmaz, Nergis Tayalı, Atilla Bozkurt
Mehmet-Milay Başata
Nur Mermerkaya
Tuğba Eliküçük
Yelda Çorlu
Zeynep Özmen
Davet

Yeni Şubeye Şık Davet

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

1985’den bu yana hizmet kalitesiyle başkentlilerin ilk tercihleri arasında yer alan Red&White yeni salonunu Beytepe’de hizmete açtı. Açılışa iş ve cemiyet hayatından çok sayıda önemli isim katılım gösterdi.

Kadın-Erkek saç tasarımı ve bakımının yanı sıra spa, manikür-pedikür, el-ayak bakımı, makyaj, cilt bakımı, protez tırnak, dermopen, kaş kontür, kirpik lifting, masaj ve VIP gelin hazırlık odası gibi hizmetler sunduklarını belirten Milay Başata, eşi Mehmet Başata ile gelen konuklarla yakından ilgilendi. Gün boyu ikramların tadına bakan konuklar yeni şubenin modern yapısını ve donanımlarını çok beğendiklerini dile getirdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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