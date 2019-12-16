Yeni Şubeye Şık Davet
1985’den bu yana hizmet kalitesiyle başkentlilerin ilk tercihleri arasında yer alan Red&White yeni salonunu Beytepe’de hizmete açtı. Açılışa iş ve cemiyet hayatından çok sayıda önemli isim katılım gösterdi.
Kadın-Erkek saç tasarımı ve bakımının yanı sıra spa, manikür-pedikür, el-ayak bakımı, makyaj, cilt bakımı, protez tırnak, dermopen, kaş kontür, kirpik lifting, masaj ve VIP gelin hazırlık odası gibi hizmetler sunduklarını belirten Milay Başata, eşi Mehmet Başata ile gelen konuklarla yakından ilgilendi. Gün boyu ikramların tadına bakan konuklar yeni şubenin modern yapısını ve donanımlarını çok beğendiklerini dile getirdi.
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