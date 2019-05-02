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Yeni Sezon Koleksiyonu Alışveriş Partisiyle Tanıtıldı

Gülden Yılmaz, Revna Demirören, Arzu Sabancı
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Davet

Yeni Sezon Koleksiyonu Alışveriş Partisiyle Tanıtıldı

yazan:
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Okuma süresi 2 dakika

Arzu Sabancı ve Koton iş birliğinin beşinci kadın koleksiyonu Koton Tünel mağazasında gerçekleşen alışveriş etkinliğiyle tanıtıldı. Arzu Sabancı ve Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ev sahipliğinde gerçekleşen davete moda, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Arzu Sabancı for Koton Koleksiyonu’nun yeni sezon tasarımları Tünel mağazasında düzenlenen kapalı bir etkinlikle satışa sunuldu. Arzu Sabancı ve Gülden Yılmaz’ın ev sahipliği yaptığı partiye moda, iş ve cemiyet hayatından isimler büyük ilgi gösterdi.

Koton ile iş birlikleri başladığı günden bu yana beş kadın ve bir erkek koleksiyonuna imza atan Arzu Sabancı ‘Koton ile iyi bir uyum yakaladık. Koton tasarım ekibinin trend tüyoları ve benim stilimi yansıtan dokunuşlarla sezonun beklenen koleksiyonlarından birini oluşturmayı başardık. Her sezon koleksiyonumuza bir yenilik katmayı hedefliyoruz. Geçen sezon beachwear tasarımlarıyla genişleyen yaz koleksiyonumuza bu sezon aksesuarlar da ekledik. Ayakkabıdan, çantaya, kemerden bijuteriye kadar geniş bir koleksiyon sunduk. Ben tasarımlarımı sosyal medyadan sıklıkla giyip paylaşıyorum. Ancak tasarımlar kadar nasıl kombinlediğim de çok soruluyordu. Şimdi full look halinde yaz stilleri sunuyoruz.’ dedi.

Arzu Sabancı for Koton’un moda severler tarafından çok sevildiğini belirten Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ‘Arzu ile birlikte beş sezondur modanın içinden, trendlerle dolu koleksiyonlar hazırlıyoruz. Bu sene koleksiyonumuzdaki kategorileri de genişlettik. Hem şehirde tatil esintileri yaşatacak hem de tatil bavullarını dolduracak kurtarıcı ve tamamlayıcı parçalarımız var. Bu sezonun öne çıkan parçaları yine Arzu Sabancı for Koton olacak gibi gözüküyor. Bugün koleksiyonumuzu ilk kez tanıtıyoruz. Her sezonda olduğu gibi çok memnun edici yorumlar aldık, güzel bir sezon başlangıcı oldu’ dedi.

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Yazar Hakkında /

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