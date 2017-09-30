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Yeni Sezon Güzelliği

Davet

Yeni Sezon Güzelliği

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Fransız kökenli L’OCCITANE en Provence markası, Ankara’nın ünlü Stil Danışmanı Sertaç Darcan ev sahipliğinde Panora’daki mağazasının yeni yüzünü davetlilere tanıttı.

Panora AVM’de yer alan doğal içerikli güzellik ve bakım ürünleri ile ön plana çıkmış L’OCCITANE markası yenilenen mağazası ve konseptiyle sevenlerini karşıladı. Gerçekleşen organizasyonun ev sahipliğini Ankara’nın ünlü Stil Danışmanı Sertaç Darcan üstlendi. Katılan konuklara yeni ürünler tanıtılarak özel indirimler ve küçük sürprizler yapıldı.Davete iş sosyal yaşamdan çok sayıda davetli katıldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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