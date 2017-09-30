Yeni Sezon Güzelliği
Fransız kökenli L’OCCITANE en Provence markası, Ankara’nın ünlü Stil Danışmanı Sertaç Darcan ev sahipliğinde Panora’daki mağazasının yeni yüzünü davetlilere tanıttı.
Panora AVM’de yer alan doğal içerikli güzellik ve bakım ürünleri ile ön plana çıkmış L’OCCITANE markası yenilenen mağazası ve konseptiyle sevenlerini karşıladı. Gerçekleşen organizasyonun ev sahipliğini Ankara’nın ünlü Stil Danışmanı Sertaç Darcan üstlendi. Katılan konuklara yeni ürünler tanıtılarak özel indirimler ve küçük sürprizler yapıldı.Davete iş sosyal yaşamdan çok sayıda davetli katıldı.