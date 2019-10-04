Yeni Sanat Sezonunu Açtı

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EKAV (Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı) sezona Witnesses ve Ecophilia adlı iki ayrı sergi ile başlıyor. Sergiler 16. İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak, Ekavart Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor.

Bu yıl 28. yaşını kutlayan EKAV Vakfı “Sanat Geliştirir, Sanat İyileştirir, Sanat Birleştirir” sloganıyla ülkemizin kültür platformlarına ayna tutan etkinlikleri, sanatçılar ve sanata gönül vermiş tüm sanatseverlerle paylaşarak çalışmalarına devam etmektedir. Etkinliklerden elde edilen gelir, sanat dalında eğitim gören bursiyerlerimize aktarılarak geleceğin sanatçılarına destek olmaktadır.