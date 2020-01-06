Yeni Sanat Merkezi’ne Görkemli Açılış
Kuzu Effect AVM içinde yer alan Ankara’nın yeni sanat alanı MAMM, kapılarını Ahmet Güneştekin’in Seçilmiş İşler sergisiyle açtı.
Ankara’da çağdaş sanat görünürlüğüne farklı bir bakış açısıyla katkıda bulunmak amacıyla Cermodern tarafından yaratılan MAMM Ankaralı sanatseverlere yeni bir vitrin açtı. Sanatçı Ahmet Güneştekin, “Mağazaların eğlence yerlerinin, yeme içme mekanlarının olduğu, yani insanların yoğun olarak bulunduğu, toplandığı yerler sanat için en iyi yerlerdir. Dünyanın birçok yerinde AVM’lerin içinde sanat galerileri var. Türkiye’de de Ankara buna öncelik edecek” dedi.
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