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Yeni Sanat Merkezi’ne Görkemli Açılış

Ahmet Güneştekin
Arzu Kuzu
Aslı Atlı
Balçiçek İlter
Beril Çavuşoğlu
Bilal Acar Özmen, Esma Meydan
Dilara Ertürk
Ece Salıcı
Ergül Keskin
Hande Kotan, Helin Kars
Kadriye Ciritci
Kutlu Tamay
Mahmure-Süreyya Üzmez
Mustafa-Gülsün Bilgehan
Neslihan Aktepe
Nesrin Kılavuz
Olga Özkaya
ÖZge Kuzu
Özge-Vefa-Arzu Kuzu
Savaş Gelgel
Sertaç Darcan
Türkay-Sevilay Helvacıoğlu
Tüzün Gelgel
Davet

Yeni Sanat Merkezi’ne Görkemli Açılış

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Kuzu Effect AVM içinde yer alan Ankara’nın yeni sanat alanı MAMM, kapılarını Ahmet Güneştekin’in Seçilmiş İşler sergisiyle açtı.

Ankara’da çağdaş sanat görünürlüğüne farklı bir bakış açısıyla katkıda bulunmak amacıyla Cermodern tarafından yaratılan MAMM Ankaralı sanatseverlere yeni bir vitrin açtı. Sanatçı Ahmet Güneştekin, “Mağazaların eğlence yerlerinin, yeme içme mekanlarının olduğu, yani insanların yoğun olarak bulunduğu, toplandığı yerler sanat için en iyi yerlerdir. Dünyanın birçok yerinde AVM’lerin içinde sanat galerileri var. Türkiye’de de Ankara buna öncelik edecek” dedi.

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Yazar Hakkında /

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