Yeni Nesil İş Hanı HAN Spaces Açıldı
Alkaş Danışmanlık ve Nurus’un ortak girişimiyle hayata geçen HAN Spaces açıldı. Alkaş Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ve Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay’ın iştirakiyle kurulan HAN Spaces iş dünyasına yeni bir anlayış getiriyor.
HAN, yüzyıllar öncesinden gelen iş hanı kültürümüzü tasarım ve teknolojiyle harmanlayıp, insan odaklı, doğaya saygılı ve mutlu mekanlar tasarlamak için yola çıktı. Yeni ofis konsepti HAN Spaces, insanı odağına alarak, calışmayı verimli ve keyifli hale getiriyor. HAN Spaces içerisinde özel ofisler – coworking -toplantı ve etkinlik alanları ile hizmeti sunmakta.
27 Şubat Perşembe akşamı gerçekleşen açılışa Şule Zorlu Cümbüş, Mehmet Hotiç, Gonca Paşolar, Murat Tabanlıoğlu, Emre Arolat, Murat Kolbaşı, Yonca Aközer, Bülent Gürcan, Mustafa Bayraktar, Nuri Öztaşkın, Cem Mirap, Mustafa-Lüset Taviloğlu, Saruhan Tan, Arın- Ali Saydam ve Mete Çelik gibi cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.
Bir Yorum Ekleyin