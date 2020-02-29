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Yeni Nesil İş Hanı HAN Spaces Açıldı

Avi Alkaş, Gizem Burçetin, Güran Gökyay
Gonca Paşolar, Murat Tabanlıoğlu, Avi Alkaş, Emre Arolat
Mehmet Garan
Şule Zorlu
Cem Mirap
Mehmet Hotiç
Murat Kolbaşı, Yonca Aközer
Bülent Gürcan
Mustafa Bayraktar
Mustafa-Lüset Taviloğlu
Nuri Öztaşkın
Saruhan Tan, Mete Çelik
Arın-Ali Saydam
Açılış, Davet

Yeni Nesil İş Hanı HAN Spaces Açıldı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Alkaş Danışmanlık ve Nurus’un ortak girişimiyle hayata geçen HAN Spaces açıldı. Alkaş Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ve Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay’ın iştirakiyle kurulan HAN Spaces iş dünyasına yeni bir anlayış getiriyor.

HAN, yüzyıllar öncesinden gelen iş hanı kültürümüzü tasarım ve teknolojiyle harmanlayıp, insan odaklı, doğaya saygılı ve mutlu mekanlar tasarlamak için yola çıktı. Yeni ofis konsepti HAN Spaces, insanı odağına alarak, calışmayı verimli ve keyifli hale getiriyor. HAN Spaces içerisinde özel ofisler – coworking -toplantı ve etkinlik alanları ile hizmeti sunmakta.

27 Şubat Perşembe akşamı gerçekleşen açılışa Şule Zorlu Cümbüş, Mehmet Hotiç, Gonca Paşolar, Murat Tabanlıoğlu, Emre Arolat, Murat Kolbaşı, Yonca Aközer, Bülent Gürcan, Mustafa Bayraktar, Nuri Öztaşkın, Cem Mirap, Mustafa-Lüset Taviloğlu, Saruhan Tan, Arın- Ali Saydam ve Mete Çelik gibi cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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