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Yeni Marka Yüzüne Özel Davet

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Davet

Yeni Marka Yüzüne Özel Davet

yazan:
7
Okuma süresi 1 dakika

Pırlanta markası Blue Diamond, ünlü sanatçı Meryem Uzerli’nin marka yüzleri olmasını özel bir davet ile duyurdu.

Meryem Uzerli ile iş birliğini kutlamak üzere İstanbul’da bir davet düzenleyen markanın etkinliğine dört yüzün üzerinde konuk katıldı. Blue Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş’in ev sahipliğindeki etkinliğe Meryem Uzerli’nin yanı sıra iş insanları, sanat dünyasından ünlüler ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Güzeliş yaptığı konuşmada “Geçen yılın sonundan itibaren yolumuza, hem ülkemizde hem de yurt dışında milyonlarca seveni olan çok değerli sanatçımız Meryem Uzerli ile devam ediyoruz. Meryem Uzerli, içtenliği ile markamıza çok yakışıyor. Kendisiyle güzel bir yolculuğa başladık. Projemizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum.” dedi. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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