Yeni Marka Yüzüne Özel Davet

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Pırlanta markası Blue Diamond, ünlü sanatçı Meryem Uzerli’nin marka yüzleri olmasını özel bir davet ile duyurdu.

Meryem Uzerli ile iş birliğini kutlamak üzere İstanbul’da bir davet düzenleyen markanın etkinliğine dört yüzün üzerinde konuk katıldı. Blue Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş’in ev sahipliğindeki etkinliğe Meryem Uzerli’nin yanı sıra iş insanları, sanat dünyasından ünlüler ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Güzeliş yaptığı konuşmada “Geçen yılın sonundan itibaren yolumuza, hem ülkemizde hem de yurt dışında milyonlarca seveni olan çok değerli sanatçımız Meryem Uzerli ile devam ediyoruz. Meryem Uzerli, içtenliği ile markamıza çok yakışıyor. Kendisiyle güzel bir yolculuğa başladık. Projemizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum.” dedi.