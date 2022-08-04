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Yeni Mağazaya Özel Parti

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Davet

Yeni Mağazaya Özel Parti

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Kapsamlı bir yenilemeden geçen Tommy Hilfiger’ın İstanbul’daki mağazasının yeniden açılışı, stil danışmanı ve influencer Zeynep Soylu’nun ev sahipliğindeki renkli bir partiyle kutlandı. 

Markanın İstanbul’da yeniden açılan mağazasına özel Zeynep Soylu ev sahipliğinde gerçekleşen kokteyl partisine influencer’lar, blog yazarları, markanın dostları ve ünlü sanatçılar katıldı. DJ eşliğinde eğlenen konuklar bol bol sohbet ederek markanın ürünlerini ve mağazanın yeni konseptini yakından inceledi. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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