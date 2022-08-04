Yeni Mağazaya Özel Parti
Kapsamlı bir yenilemeden geçen Tommy Hilfiger’ın İstanbul’daki mağazasının yeniden açılışı, stil danışmanı ve influencer Zeynep Soylu’nun ev sahipliğindeki renkli bir partiyle kutlandı.
Markanın İstanbul’da yeniden açılan mağazasına özel Zeynep Soylu ev sahipliğinde gerçekleşen kokteyl partisine influencer’lar, blog yazarları, markanın dostları ve ünlü sanatçılar katıldı. DJ eşliğinde eğlenen konuklar bol bol sohbet ederek markanın ürünlerini ve mağazanın yeni konseptini yakından inceledi.
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