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Yeni koleksiyon tanıtıldı

ASLI ŞEN
CEYLAN-ŞEBNEM ÇAPA
MERAL TAHİNCİOĞLU PELTEKÇİ
ÖZLEM GÜSAR
SERRA TÜRKER
SİTARE KALYONCUOĞLU
YASEMİN ÖĞÜN, ZEHRA IŞIK, AYŞEGÜL AFACAN KÖKSAL
Davet

Yeni koleksiyon tanıtıldı

yazan:
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Love my body markası, Ayşegül Afacan Köksal ve Yasemin Öğün işbirliğiyle 2018 ilkbahar-Yaz koleksiyonunu Sunset Grill & Bar’da düzenlediği davetle tanıttı.

Ünlü Feng Shui danışmanı Esra Koyuncu’nun doğru enerji akışı hakkında bilgiler verdiği davette, 5 Element teorisine gönderme yapan ağaç, ateş, toprak, metal, su figürlü tişört tasarımları davetliler tarafından yoğun ilgi gördü. Jean, triko ve tshirt ağırlıklı, zengin kombin seçenekleriyle Moda Tutkusu by Love my body 2018 İlkbahar/Yaz sezonu koleksiyonuna güzel enerji tüyolarının verildiği ve yeni tasarımların tanıtıldığı davete Aslı Şen, Serra Türker, Şebnem Çapa, Ceylan Çapa, Meral Tahincioğlu Peltekçi, Ezgi İçel Apa, Sitare Kalyoncuoğlu gibi isimler katıldı. Dünya trendleri en hızlı şekilde takip edip, kadına en yakışan, en doğru kombin edilebilir formatlarıyla sunan Moda Tutkusu by Love my body, 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonuna güzel enerjiler ve olumlu mesajlar kattı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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