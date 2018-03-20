En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Yeni işbirliği

İpek Özilhan Özkan, İpek Köse
İpek Köse
İpek Köse
İpek Özilhan Köse
Davet, Moda

Yeni işbirliği

yazan:
36

İşkadını İpek Özilhan Özkan ve tasarımcı İpek Köse, yeni bir işbirliğine imza attı.

Dünyaca ünlü bir çocuk giyim markasını Türkiye’ye getiren İpek Özilhan Özkan, İpek Köse ile yeni bir işbirliğine gitti. İpek Köse’nin kendi tasarımlarına ait ürünlere, kendi mağazalarında yer veren İpek Özilhan Özkan, yeni ortağı ile Anadolu Holding’de bir araya geldi. Projeleriyle ilgili konuşan ikili, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni işbirliğinin hayırlı olmasını dileyen Köse ve Özkan, sosyal medyadan ortaklıklarını duyurdu.

0
Etiketler:
, , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Genel

Sosyal yaşam dünyasının ünlü çiftlerinden İpek-Berk Köse’nin minik kızları Ceren’in birinci yaş doğum günü renkli bir partiyle

Genel

Türkiye'de ayakkabı perakendeciliğinin öncü isimlerinden olan Ayakkabı Dünyası, büyüme yolundaki bir diğer güçlü adımı Ankara’da attı. Esas

Genel

İstanbul sosyal yaşamının elit isimlerinden Etel Baler, moda ve stil üzerine paylaşımların yapıldığı yeni bir sosyal platform