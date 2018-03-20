Yeni işbirliği
İşkadını İpek Özilhan Özkan ve tasarımcı İpek Köse, yeni bir işbirliğine imza attı.
Dünyaca ünlü bir çocuk giyim markasını Türkiye’ye getiren İpek Özilhan Özkan, İpek Köse ile yeni bir işbirliğine gitti. İpek Köse’nin kendi tasarımlarına ait ürünlere, kendi mağazalarında yer veren İpek Özilhan Özkan, yeni ortağı ile Anadolu Holding’de bir araya geldi. Projeleriyle ilgili konuşan ikili, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Yeni işbirliğinin hayırlı olmasını dileyen Köse ve Özkan, sosyal medyadan ortaklıklarını duyurdu.
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