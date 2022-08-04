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Yeni İş Birliği Moda Severleri Buluşturdu

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Davet

Yeni İş Birliği Moda Severleri Buluşturdu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Çağla Şıkel’in 2022 ilkbahar-yaz koleksiyonu, İstanbul’da gerçekleşen özel bir davetle görücüye çıktı. Moda severleri bir araya getiren yeni koleksiyonun tanıtım daveti yoğun ilgi gördü.

Çağla Şıkel ve Sagaza iş birliği ile hazırlanan 2022 ilkbahar-yaz koleksiyonu, İstanbul’daki özel bir davetle tanıtıldı. İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getiren etkinlikte konuklar yeni koleksiyonu yakından inceleme fırsatı buldu. Markanın baş tasarımcısı, koleksiyonun hazırlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Çağla Şikel ise konuşmasında hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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