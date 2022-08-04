Yeni İş Birliği Moda Severleri Buluşturdu
Çağla Şıkel’in 2022 ilkbahar-yaz koleksiyonu, İstanbul’da gerçekleşen özel bir davetle görücüye çıktı. Moda severleri bir araya getiren yeni koleksiyonun tanıtım daveti yoğun ilgi gördü.
Çağla Şıkel ve Sagaza iş birliği ile hazırlanan 2022 ilkbahar-yaz koleksiyonu, İstanbul’daki özel bir davetle tanıtıldı. İş, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getiren etkinlikte konuklar yeni koleksiyonu yakından inceleme fırsatı buldu. Markanın baş tasarımcısı, koleksiyonun hazırlık süreciyle ilgili açıklamalarda bulunurken, Çağla Şikel ise konuşmasında hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
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