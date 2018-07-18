Yeni BMW X2’nin Lansman Partisi Bodrum’a Damgasını Vurdu

yazan: MAG 64

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin ev sahipliğinde ve küratörlüğünüLes Benjamins markasının yaratıcısı ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın’ın üstlendiği özel bir partiyle Yeni BMW X2tanıtıldı.

Serafina Mare Bodrum’da gerçekleşen özel davette Bünyamin Aydın’ın, Yeni BMW X2’nin dinamik, maceraperest ve genç ruhundan ilham alarak tasarladığı kapsül koleksiyonu ilk kez sergilendi.

Les Benjamins x BMW X2daveti, moda, otomobil, iş, cemiyet ve sanat dünyasından Hilal Kosif-Javier Piles, Elif Dürüst, Işıl-Rüştü Reçber, Burcu-Emre Ziyal, Ceylan-Zuhal Pirinççioğlu, İpek-Berk Köse, Aslı Pamir-Murat Pilevneli, Dila Tarkan-Yahya Uçbaşaran, Deniz Marşan, Aysel Akçay, Nuray Fenercioğlu, Efekan-Nastassia Çoşkunseven, Tuğçe Eyilik, Mustafa Yurttaş, Cem Belevi, Nihat Odabaşı, Duygu Akdenizgibi isimleri bir araya getirdi. Kompakt Premium SUV segmentinin kalıpları yıkan en yeni oyuncusu Yeni BMW X2’nin tanıtıldığı gece, DJ Doğuş Çabakçor ve Bünyamin Aydın’ın B2B (back 2 back) etkileyici performansına da sahne oldu.

Kurucusu ve kreatif direktörü olduğu Les Benjaminsmarkasının tasarımlarında hikayeleri, kültürleri, gelenekleri ve ritüelleri harmanlayarak günümüz sokak modasına yansıtan Bünyamin Aydın, ilk kez bir otomobilden esinlenerek, Yeni BMW X2için bir kapsül koleksiyon hazırladı. Yeni BMW X2 ve Les Benjamins’in dinamik, maceraperest ve genç ruhu bu özel projenin de temelini oluşturdu.

Gecede BMW / MINI / BMW Motorrad Genel Müdürü Uğur SakaryaYeni BMW X2’nin otomobil dünyasına getirdiği alışılmışın dışında, ezber bozan, genç ve dinamik ruhunun Les Benjamins’in tasarımlarıyla moda dünyasında da ifade bulmuş olmasının heyecan verici olduğunu belirterek; “Bu özel proje ile sizlerle buluşmaktan keyif duyduk. Sınıfının en yeni ve en ilham verici temsilcisi olan Yeni BMW X2’nin, bu kez özel bir koleksiyona ilham kaynağı olması son derece etkileyici.” dedi.

Yeni BMW X2’nin Kompakt Premium SUV segmentine genç ve dinamik bir yorum getirdiğini belirten Uğur Sakarya, aracın aynı zamanda BMW Spor Aktivite Coupé sınıfının da en yeni temsilcisi olduğunu söyledi. Yeni BMW X2’nin iç ve dış tasarımı ile kalıpların dışında özgün bir yaklaşıma öncülük ettiğini söyleyen Sakarya, çevik sürüş performansının yanında yenilikçi teknolojisiyle de Yeni BMW X2’nin, 2018 yılındaki X Zamanı odaklarını destekleyen en parlak yıldızlardan biri olacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

Les Benjamins markası kurucusu ve Kreatif Direktörü Bünyamin Aydınise, “Yeni BMW X2, gerek dizaynı gerek performansıyla oldukça ilham verici. Hazırladığım özel kapsül koleksiyonda Yeni BMW X2’nin beni en çok etkileyen yönlerinden esinlendim ve BMW marka kimliğini ve Yeni BMW X2 dinamizmini yansıtacak bir koleksiyon yaratmaya çalıştım. Les Benjamins x BMW X2 kapsül koleksiyonu her detayıyla, birçok ortak noktası bulunan BMW ve Les Benjamins’in ruhundan izler taşıyor.” yorumunda bulundu.

Les Benjamins x BMW X2 Kapsül Koleksiyonu

Bünyamin Aydın, Yeni BMW X2 için tasarladığı özel kapsül koleksiyonda, aracın performansının yanı sıra, dış ve iç dizaynındaki detaylardan ilham aldı. Yeni BMW X2’nin ergonomik formları, lansman modelinde kullanılan özel metalik altın rengi, çizgileri ve boyutları, Aydın’a kapsül koleksiyonda ilham veren detaylardan bazıları…

Bünyamin Aydın, Les Benjamins x BMW X2 kapsül koleksiyonunda alışılmışın dışında dizaynıyla dikkat çeken V ceplerde kullanılan özel bir lamine tekniğiyle, Yeni BMW X2’nin gaz ve fren pedalları üzerindeki ızgara detayları yansıtıyor. Eşofman takımlarında kullanılan çizgi formları, Yeni BMW X2’nin kontür ve ergonomik dinamiklerini vurguluyor. Koleksiyonun tüm parçalarında dikkat çeken keskin çizgiler, BMW’nin marka kimliği ve enerjik ruhundan ilham alıyor. Ceketin sırt bölümünde kullanılan cep detayı, fonksiyonel bir havalandırma çözümü sunuyor. Kapsül koleksiyonda, aracın iç tasarımında kullanılan teknik kumaşlar dikkat çekiyor. Koleksiyonun oversize kalıpları ise, dünyadaki streetwear kültürünü yansıtıyor.