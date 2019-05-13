Yaza Keyifli Bir Merhaba

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Tona Yapı ve Safe İnşaat A.Ş Ortaklığı ile yükselen Duru Beytepe, düzenlediği “Yaza Merhaba” partisi ile keyifli bir hafta sonuna imza attı.

Duru Beytepe her sene geleneksel olarak düzenlediği “Yaza Merhaba” partisi ile eğlenceli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tona Yapı ve Safe İnşaat A.Ş İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal ev sahipliğinde; Ankara’nın En Yeşil Projesi Duru Beytepe’nin arka bahçesinde gerçekleşen partide “Mahalle Kültürü” yeniden hayat buldu. Düzenlenen “Yaza Merhaba” partisi ile komşuluk kültürünü yaşattıklarının altını çizen İlhan Erdal, Duru Beytepe projesinin mutlu aileler temeli üzerine kurulduğunun altını çizdi. Akşam saatlerine kadar süren etkinlikte uçurtma, misket, baloncuk gibi özel yapım nostaljik oyuncakların yanında, toplar, şapkalar ve balonlar tüm çocuklara ve kendini çocuk hissedenlere hediye edildi. Uçurtma uçurarak keyifli bir güne imza atan çocuklar, yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurma standı ile de unutulmaz bir gün yaşadı.