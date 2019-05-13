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Yaza Keyifli Bir Merhaba

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Davet

Yaza Keyifli Bir Merhaba

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Tona Yapı ve Safe İnşaat A.Ş Ortaklığı ile yükselen Duru Beytepe, düzenlediği “Yaza Merhaba” partisi ile keyifli bir hafta sonuna imza attı.

Duru Beytepe her sene geleneksel olarak düzenlediği “Yaza Merhaba” partisi ile eğlenceli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Tona Yapı ve Safe İnşaat A.Ş İcra Kurulu Başkanı İlhan Erdal ev sahipliğinde; Ankara’nın En Yeşil Projesi Duru Beytepe’nin arka bahçesinde gerçekleşen partide “Mahalle Kültürü” yeniden hayat buldu. Düzenlenen “Yaza Merhaba” partisi ile komşuluk kültürünü yaşattıklarının altını çizen İlhan Erdal, Duru Beytepe projesinin mutlu aileler temeli üzerine kurulduğunun altını çizdi. Akşam saatlerine kadar süren etkinlikte uçurtma, misket, baloncuk gibi özel yapım nostaljik oyuncakların yanında, toplar, şapkalar ve balonlar tüm çocuklara ve kendini çocuk hissedenlere hediye edildi. Uçurtma uçurarak keyifli bir güne imza atan çocuklar, yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurma standı ile de unutulmaz bir gün yaşadı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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