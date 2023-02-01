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Xahir Sanatseverlerle Buluştu

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Davet, Etkinlik

Xahir Sanatseverlerle Buluştu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Sanatçı Ece Taşbaşı, “Xahir” isimli ilk kişisel heykel sergisi ile Mustafa Ayaz Müzesinde sanatseverlerle buluştu.

MAG PR Solutions organizasyonuyla düzenlenen sergide bir konuşma yapan Ece Taşbaşı, “2015 yılında heykel çalışmaya başladığım andan bu yana figüratif bir dil kullanmaktayım. Sima, göz ve yüzün oluşturduğu duyguları, vücut dilinin karşı tarafa aktardığı duyguyu anlatmayı çok seviyorum.” şeklinde konuştu. Sanatçının eserlerini yakından inceleme fırsatı bulan konuklar, sanat dolu ve oldukça renkli bir akşam geçirdi.

 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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