Xahir Sanatseverlerle Buluştu
Sanatçı Ece Taşbaşı, “Xahir” isimli ilk kişisel heykel sergisi ile Mustafa Ayaz Müzesinde sanatseverlerle buluştu.
MAG PR Solutions organizasyonuyla düzenlenen sergide bir konuşma yapan Ece Taşbaşı, “2015 yılında heykel çalışmaya başladığım andan bu yana figüratif bir dil kullanmaktayım. Sima, göz ve yüzün oluşturduğu duyguları, vücut dilinin karşı tarafa aktardığı duyguyu anlatmayı çok seviyorum.” şeklinde konuştu. Sanatçının eserlerini yakından inceleme fırsatı bulan konuklar, sanat dolu ve oldukça renkli bir akşam geçirdi.
Yorum Bırakın