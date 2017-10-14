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‘Woyzeck Masalı’na Büyük İlgi

Cem Yiğit Uzumoğlu
Engin Tozak, Gözde Kansu
Nedim Saban
Erdal Beşikçioğlu
Hazar Ergüçlü
Pelin Öztekin
Davet

‘Woyzeck Masalı’na Büyük İlgi

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Erdal Beşikçioğlu yönetmenliğiyle yeniden karşımızda olan ve 38 oyuncu, 6 müzisyenden oluşan güçlü kadrosuyla rock müzik şöleni yaşatan ‘Woyzeck Masalı’nın galası dün gece UNIQ Hall’de gerçekleşti. Ünlü isimlerin ve özel davetlilerin katılım gösterdiği oyun seyirciden tam not aldı. Gülriz Suriri, Nedim Saban, Hazar Ergüçlü, Gözde Kansu, Pelin Öztekin, Cem Yiğit Üzümoğlu davete katılan isimler arasındaydı.

Georg Büchner’in ‘Woyzeck’ adlı oyunundan uyarlanan ve bir rock müzikali olarak karşımıza çıkan Woyzeck Masalı, sezon boyunca İstanbul’un en büyük tiyatro sahnesi UNIQ Hall’de sanatseverlerle olacak. Önümüzdeki günlerde; 26 Ekim, 14 Kasım ve 30 Kasım’da sahnelenecek oyunun tarihleri biletix.com’dan takip edilebilir.

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