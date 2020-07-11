Villa Azur Bodrum’da

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Miami gece hayatında hem lezzeti hem de sunduğu atmosferle ayrıcalıklı bir deneyim yaşatan Villa Azur Restaurant & Beach Club, Metin Şen’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Dinesty Group güvencesiyle Bodrum’da da açıldı.

Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda denize sıfır rezidans dairelerden oluşan D Plaj içerisinde yer alan Villa Azur Restaurant & Beach Club’ın bohem ve konforlu tasarımı Mimar Abdullah Burnaz imzası taşıyor. Gündüzleri beach club, akşamları ise restaurant olarak hizmet verecek mekanın açılışına cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.