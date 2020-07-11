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Villa Azur Bodrum’da

Eda-Selim Kosif
Enver-İpek Varol
Işıl-Rüştü Rençber
İzzet-Didem Antebi
Metin-Aslı Şen
Nil Uyguner
Davet

Villa Azur Bodrum’da

yazan:
19
Okuma süresi 1 dakika

Miami gece hayatında hem lezzeti hem de sunduğu atmosferle ayrıcalıklı bir deneyim yaşatan Villa Azur Restaurant & Beach Club, Metin Şen’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Dinesty Group güvencesiyle Bodrum’da da açıldı.

Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda denize sıfır rezidans dairelerden oluşan D Plaj içerisinde yer alan Villa Azur Restaurant & Beach Club’ın bohem ve konforlu tasarımı Mimar Abdullah Burnaz imzası taşıyor. Gündüzleri beach club, akşamları ise restaurant olarak hizmet verecek mekanın açılışına cemiyet hayatının ünlü simaları katıldı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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