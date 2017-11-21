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Victoria’s Secret Fashion Show Gerçekleşti

Davet, Defile

Victoria’s Secret Fashion Show Gerçekleşti

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Yılın merakla beklenen moda şovu Victoria’s Secret Fashion Show, Çin’in Şanghay şehrinde gerçekleşti!

Şimdiye kadarki en büyük Victoria’s Secret podyumunda yürüyen modeller, Nomadic Adventure, Porcelain Angels, Goddesses, A Winter’s Tale, Millenial Nation ve Balmain işbirliğinden doğan Punk Angel adlı 6 ana tema içerisinde bu heyecan verici şovu gerçekleştirdiler.

Kanatların, saç aksesuarlarının ve renklerin önemli rol oynadığı defilede ayakkabı tasarımları, ünlü tasarımcı Brian Atwood’a emanetti. Dünyanın heyecanla takip ettiği Victoria’s Secret defilesinde bu sene 55 model 88 farklı kombini tanıttı. Balmain işbirliğinden doğan Punk Angel teması, 23 kombin ile şimdiye kadarki en geniş şov koleksiyonu oldu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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