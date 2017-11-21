Victoria’s Secret Fashion Show Gerçekleşti
Yılın merakla beklenen moda şovu Victoria’s Secret Fashion Show, Çin’in Şanghay şehrinde gerçekleşti!
Şimdiye kadarki en büyük Victoria’s Secret podyumunda yürüyen modeller, Nomadic Adventure, Porcelain Angels, Goddesses, A Winter’s Tale, Millenial Nation ve Balmain işbirliğinden doğan Punk Angel adlı 6 ana tema içerisinde bu heyecan verici şovu gerçekleştirdiler.
Kanatların, saç aksesuarlarının ve renklerin önemli rol oynadığı defilede ayakkabı tasarımları, ünlü tasarımcı Brian Atwood’a emanetti. Dünyanın heyecanla takip ettiği Victoria’s Secret defilesinde bu sene 55 model 88 farklı kombini tanıttı. Balmain işbirliğinden doğan Punk Angel teması, 23 kombin ile şimdiye kadarki en geniş şov koleksiyonu oldu.
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