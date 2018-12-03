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Versace Pre-Fall 2019

Gigi Hadid
Hailey Bieber
Irina Shayk
Kaia Gerber
Kanye West, Kim Kardashian
Uma Thurman
Davet

Versace Pre-Fall 2019

yazan:
36
Okuma süresi 1 dakika

Versace’nin Pre-Fall 2019 Koleksiyonu defilesi New York’ta gerçekleşti. Defilede Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Irina Shayk gibi ünlü modeller boy gösterdi. Koleksiyonda Donatella Versace’nin eski tasarımlarından tekrar ilham alarak oluşturduğu elbiseler de mevcut.

Versace ilk kez New York’ta defile sundu. Donatella Versace abisi Gianni Versace’nin doğum gününde 2019 Sonbahar/Kış Pre-Fall Koleksiyonunu sergiledi. Defileyi izleyenler arasında Blake Lively’den Uma Thurman’a  kadar birçok ünlü isim vardı.

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