Venedik Sarayı’nda Özel Davet
Maison Valentino ve Beymen, tarihi Venedik Sarayı’nda seçkin isimlerin katılımıyla özel bir davete imza attı.
İtalya Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani, eşi Carolina Gaiani ve Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı ev sahipliğinde gerçekleşen davette, Valentino ACT Sonbahar/Kış 2021-2022 Koleksiyonu’ndan ilham alan “Kendin olmak radikal bir eylemdir.” temalı özel bir panel gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde; farklı alanlardaki başarılarıyla ilham veren üç kadın: psikolog Pınar Sabancı, multidisipliner sanatçı Joana Kohen ve milli voleybolcu Hande Baladın kişisel keşif yolculuklarını davetlilerle paylaştı. Bu özel etkinliğe; dünyaca ünlü influencer Leonie Hanne’ın yanı sıra moda ve cemiyet dünyasından seçkin davetliler katıldı.
Bir Yorum Ekleyin