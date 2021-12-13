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Venedik Sarayı’nda Özel Davet

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Pınar Sabancı
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Carolina Gaian, Elif Çapçı
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Birnur Gazioğlu, Begüm Gazioğlu Ballı
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Burcu Esmersoy
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Christin Demirdöğen, Begüm Aydın
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Su Ela Lodrik
Davet

Venedik Sarayı’nda Özel Davet

yazan:
84
Okuma süresi 1 dakika

Maison Valentino ve Beymen, tarihi Venedik Sarayı’nda seçkin isimlerin katılımıyla özel bir davete imza attı.

İtalya Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani, eşi Carolina Gaiani ve Beymen Grup CEO’su Elif Çapçı ev sahipliğinde gerçekleşen davette, Valentino ACT Sonbahar/Kış 2021-2022 Koleksiyonu’ndan ilham alan “Kendin olmak radikal bir eylemdir.” temalı özel bir panel gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde; farklı alanlardaki başarılarıyla ilham veren üç kadın: psikolog Pınar Sabancı, multidisipliner sanatçı Joana Kohen ve milli voleybolcu Hande Baladın kişisel keşif yolculuklarını davetlilerle paylaştı. Bu özel etkinliğe; dünyaca ünlü influencer Leonie Hanne’ın yanı sıra moda ve cemiyet dünyasından seçkin davetliler katıldı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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