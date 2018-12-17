Vanity Fair X Bloomberg İklim Değişikliği

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VanityFair x Bloomberg Climate Exchange (İklim Değişikliği) gala yemeği Micheal R. Bloomberg ve Vanity Fair dergisi genel yayın yönetmeni Radhika Jones ev sahipliğinde sürdürülebilir bina konseptinin en önemli örneklerinden Bloomberg Londra binasında gerçekleşti.

İş dünyası, politikacılar, gösteri ve sanat camiasından alanının en ilham verici isimlerinin katıldığı davette; efsanevi müzik grubu Beatles’in üyesi Paul McCartney’nin kızları modacı Stella McCartney ve ablası Mary McCartney, müzik devi Sir Rod Stewart ve eşi Penny Lancaster, Amerikalı film ve dizi yıldızı Rob Lowe, Tatler Dergisi genel yayın yönetmeni Kate Reardon, model Arizona Muse, !Mamma Mia! müzikalinin yapımcısı Judy Craymer, Conde Nast İngiltere yazı işleri müdürü Kate Slesinger, top model Daisy Lowe, son üç albümü 2 milyonun üzerinde satan pop müziğin süper starı Paloma Faith ve ünlü model ve Star Wars The Last Jedi filminin yıldızı Lily Cole, ünlü model ve hayırsever Noella Coursaris Musunka ve sanatçı Tracey Emin’de katıldılar.