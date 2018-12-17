En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Vanity Fair X Bloomberg İklim Değişikliği

Arizona Muse, Noella Coursaris Musunka
Arizona Muse
Daisy Lowe
David Reuben, Rob Lowe
Gizzy Erskine, Lady Martha Sitwell
Hans Ulrich Obrist, Rosey Chan, Albert Read
Judy Craymer, Penny Lancaster, Rod Stewart
Judy Craymer, Rod Stewart, Michael R. Bloomberg, Penny Lancaster
Judy Craymer
Kate Reardon, Kate Siverton
Kate Reardon, Michael R. Bloomberg, Mine Kalpakçıoğlu
Kate Silverton, Michael R. Bloomberg
Luca Marchi, Mine Kalpakçıoğlu
Mary McCartney, Tracey Emin
Mary McCartney, Tracey Emin, Stella McCartney, Arizona Muse, Kate Slesinger
Mary McCartney
Noella Coursaris Musunka
Paloma Faith
Panny Lancaster, Rod Stewart
Penny Lancester, Rod Stewart, Kate Slesinger
Radhika Jones, Michael R. Bloomberg, David Reuben
Rob Lowe
Roksanda Ilnicic
Rod Stewart, Stella McCartney
Stella McCartney
Davet

Vanity Fair X Bloomberg İklim Değişikliği

yazan:
45
Okuma süresi 1 dakika

VanityFair x Bloomberg Climate Exchange (İklim Değişikliği) gala yemeği Micheal R. Bloomberg ve Vanity Fair dergisi genel yayın yönetmeni Radhika Jones ev sahipliğinde sürdürülebilir bina konseptinin en önemli örneklerinden Bloomberg Londra binasında gerçekleşti.

İş dünyası, politikacılar, gösteri ve sanat camiasından alanının en ilham verici isimlerinin katıldığı davette; efsanevi müzik grubu Beatles’in üyesi Paul McCartney’nin kızları modacı Stella McCartney ve ablası Mary McCartney, müzik devi Sir Rod Stewart ve eşi Penny Lancaster, Amerikalı film ve dizi yıldızı Rob Lowe, Tatler Dergisi genel yayın yönetmeni Kate Reardon, model Arizona Muse, !Mamma Mia! müzikalinin yapımcısı Judy Craymer, Conde Nast İngiltere yazı işleri müdürü Kate Slesinger, top model Daisy Lowe, son üç albümü 2 milyonun üzerinde satan pop müziğin süper starı Paloma Faith ve ünlü model ve Star Wars The Last Jedi filminin yıldızı Lily Cole, ünlü model ve hayırsever Noella Coursaris Musunka ve sanatçı Tracey Emin’de katıldılar.

0
Etiketler:
, , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Lider konferans kuruluşu Yürekli'nin Yapı Kredi World ana sponsorluğunda düzenlediği MARKA 2018 Konferansı, Ulus 29’da düzenlenen Gala

Davet

Bağımsız tasarımları ile her zaman sınırları zorlayan yenilikçi Ezra Tuba Harvey Nichols’da benzersiz bir moda şovuna imza

Davet

Amerika’nın en eski giyim markası Brooks Brothers, İtalya, Amerika ve Japonya’dan sonra 200. yılını Türkiye’de de görkemli

%d blogcu bunu beğendi: