En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Vakko Wedding House’da Özel Davet

Ayşe Kaplan
Beliz Büyükhanlı
Ceren Sur
Esin Cankılıç
Hatice Bula
Müge Süleymanoğlu
Nilay Arslan, Esin Gürel, Olcay Baysal
Nilay Arslan, Esin Gürel
Özenç Büyükkıraçlı, Ceren Tanık
Rabia Liya, Zeynep Özener, Nesrin Şengül, Derya Kızılırmak
Rabia Liya
Rezan Anık
Sevil-Selin Su Gürgan
Sibel Helvacıoğlu
Tülay Tokmak
Zeynep Özener
Zülfiye Kılıç
Davet

Vakko Wedding House’da Özel Davet

yazan:
38
Okuma süresi 1 dakika

Dünya gelinlik modasının iddialı tasarımcılarının eşsiz koleksiyonlarına ev sahipliği yapan Vakko Wedding, aralarında Pronovias ve Vakko Couture’ün de yer aldığı seçkin marka ve tasarım seçenekleriyle Ankara’daki yeni mağazasında sezon sunumu gerçekleşti. Vakko Wedding Kavaklıdere’deki özel davete, cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. 

Dünyaca ünlü marka ve tasarımcılara ait İlkbahar – Yaz 2019 Couture ve Wedding koleksiyonları en özel seçkileriyle Vakko Wedding House’da Ankara’yla buluştu. Vakko Wedding House Ankara Kavaklıdere mağazasında; Vakko ve Vakko Couture tasarımlarının yanı sıra Atelier, Priveé, BB Capsule, White One ve Studio markalarıyla dünya gelinlik modasının önde gelen markası Pronovias tasarımları da yer aldı. Gerçekleşen özel davete başkentin sevilen isimleri yoğun ilgi gösterdi.

0
Etiketler:
, , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Düğün

CR Aydınlatma ve Yapı’nın ortağı Can Çağlar ile Mimar Berçem Kayıkçı, Sheraton Otel’de birçok davetlinin katıldığı görkemli

Davet

Atelier Rebul Sevgililer Gününe özel taze çiçekli hediye konsepti ile benzersiz ve etkileyici dünyasını Ankara Panora AVM’deki mağazasında düzenlediği özel bir etkinlik ile tanıttı. Ankara’nın önde gelen isimlerinin davetli olduğu etkinlikte AtelierRebul,

Röportaj

Mutfağa olan tutkusunu aşçılıkla taçlandıran İdil Yazar ile ,onlarca takipçisinin merak ettiği, “sağlıklı yaşam” ve “denge” üzerine

%d blogcu bunu beğendi: