Vakko Wedding House’da Özel Davet

Okuma süresi 1 dakika

Dünya gelinlik modasının iddialı tasarımcılarının eşsiz koleksiyonlarına ev sahipliği yapan Vakko Wedding, aralarında Pronovias ve Vakko Couture’ün de yer aldığı seçkin marka ve tasarım seçenekleriyle Ankara’daki yeni mağazasında sezon sunumu gerçekleşti. Vakko Wedding Kavaklıdere’deki özel davete, cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Dünyaca ünlü marka ve tasarımcılara ait İlkbahar – Yaz 2019 Couture ve Wedding koleksiyonları en özel seçkileriyle Vakko Wedding House’da Ankara’yla buluştu. Vakko Wedding House Ankara Kavaklıdere mağazasında; Vakko ve Vakko Couture tasarımlarının yanı sıra Atelier, Priveé, BB Capsule, White One ve Studio markalarıyla dünya gelinlik modasının önde gelen markası Pronovias tasarımları da yer aldı. Gerçekleşen özel davete başkentin sevilen isimleri yoğun ilgi gösterdi.