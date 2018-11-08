Vakko Atakule Renkli Bir Davetle Açıldı

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80 yıldır modanın öncüsü olan Vakko, yaşamın her alanını kapsayan lüksü Atakule’ye taşıdı. İmza ürünleriyle Ankara’daki varlığını daha üst bir seviyeye taşıyan Vakko Atakule ve genç bir deneyim sunan Vakkorama, Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve eşi Ronit Hakko ile Vakko Holding CEO’su Jaklin Güner’in ev sahipliğinde özel bir davetle açıldı.

Lüksü hayat tarzına yansıtan Vakko, yaşam stilini tamamlayan ürünleri ve servisleriyle Ankara’da yeni bir dünyanın kapılarını araladı. Seçkin ürün yelpazesinin yanı sıra lüksü tanımlayan ayrıcalıklarıyla Vakko ve dinamik mağaza konseptiyle Vakkorama Atakule’de açıldı.

Vakko Atakule’nin açılışı için önceki akşam özel bir davet düzenledi. Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko ve eşi Ronit Hakko ile Vakko Holding CEO’su Jaklin Güner’in ev sahipliğindeki geceye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Murat-Zeynep Tarman, Kürşad Tüzmen, Hande Fırat Özvardar, Sanem-Volkan Büyükhanlı, Mehmet Arpacı, Ömer İçkale, Neşe Boysanoğlu, Ali Başman, Duriye-Nejat Arseven, Zerrin Arbaş, Zeynep Köksal Yaykıran ve Emrah Yaykıran, Şebnem Bursalı gibi iş ve bürokrasi dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Vakko Atakule; göz alıcı detayları ve yeni koleksiyonları ile Vakko kadın, erkek, ayakkabı ve çanta, eşarp, couture, V2K, Vakko Home bölümlerinden oluşuyor. Toplam 1.500 metrekarelik bir alanı kapsayan, 2 kattan oluşan mağazanın tasarımında; AA Architecture Fransız mimarlarından Pierre Beucler ve Jean Christophe Poggioli imzası bulunuyor. Atakule’de özel bir girişe sahip olan ve Vakko ayrıcalığını Ankara ile buluşturan mağazada ayrıca özel VIP girişi ve VIP kabinleri yer alıyor. 1982 yılında dünyanın ilk konsept mağazası olarak kurulan Vakkorama, Atakule’ye genç ve enerjik bir yansıma katıyor. Modayı, sporu ve sanatı sevenlerin keşif ve buluşma yeri olarak tasarlanan Vakkorama Atakule, 1. katta konumlanıyor.

Fransız Lezzetleriyle Vakko Bistrot ilk kez Ankara’da

Vakko’nun yanı sıra yeni açılan Vakko Bistrot da Atakule’ye farklı ve yeni bir tat katıyor. Vakko’nun yanında ve yine Atakule içerisinde konumlanan Vakko Bistrot, tüm lezzetleriyle 200 metrekare büyüklüğünde açık oturma alanlarıyla konuklarını ağırlıyor. Fransız mutfağını ve dünya lezzetlerini yorumlayan, şık ve özenli sunumlarıyla buluşturan, Vakko Bistrot’nun lezzetli pasta reçeteleri Fransa’da gastronomi alanında verilen ve tüm dünyada mükemmellik göstergesi olarak kabul edilen “Meilleur Ouvrier de France Patissier” (MOF) unvanının sahibi Philippe Chatelain danışmanlığında, Pasta Şefi Ghislain Gaille tarafından hazırlanıyor.