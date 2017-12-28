Vakko 2017’yi Uğurladı
Jabbar, Mahmut Orhan, P. Brothers ve Tankut Karakurt gibi özel isimlerin sahne aldığı yeni yıl partisinde misafirler 2017’yi en unutulmaz şekilde uğurladı.
Vakko Suadiye’ de eğlence, müzik, dans ve sürprizlerle dolu bir gün yaşandı. Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği renkli yılbaşı partisinde; “Raf” şarkısıyla 2017’ye damgasını vuran Jabbar, Deep House, Indie Dance/Nu disco tarzındaki başarılı setleriyle adından söz ettiren ünlü DJ. Mahmut Orhan ve Ibiza başta olmak üzere Belçika, Hollanda, Monaco gibi birçok ülkede, ünlü festivallerde sahne alan başarılı grup P. Brothers ve uzun yıllardır insanları müzikleriyle eğlendirmeye devam eden Tankut Karakurt 2018’in gelişini kutlamak için sahnedeydi.
Yeni yılın tüm coşkusunu Vakko Suadiye’de yaşatan partide sahnede ilk olarak 16:00’da Dj Tankut Karakurt göründü. Dj Tankut Karakurt’tun başarılı performansından hemen sonra 17:00’da sahneye çıkan P.Brothers partiyi iyice ısıttı. Ünlü ikilinin ardından saat 18:00’da Mahmut Orhan müziğin ritmini doyasıya yaşattıktan sonra 19:45’te sahneyi Jabbar’ a devretti.
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