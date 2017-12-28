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Vakko 2017’yi Uğurladı

Davet, Parti

Vakko 2017’yi Uğurladı

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Jabbar, Mahmut Orhan, P. Brothers ve Tankut Karakurt gibi özel isimlerin sahne aldığı yeni yıl partisinde misafirler 2017’yi en unutulmaz şekilde uğurladı.

Vakko Suadiye’ de eğlence, müzik, dans ve sürprizlerle dolu bir gün yaşandı. Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği renkli yılbaşı partisinde; “Raf” şarkısıyla 2017’ye damgasını vuran Jabbar, Deep House, Indie Dance/Nu disco tarzındaki başarılı setleriyle adından söz ettiren ünlü DJ. Mahmut Orhan ve Ibiza başta olmak üzere Belçika, Hollanda, Monaco gibi birçok ülkede, ünlü festivallerde sahne alan başarılı grup P. Brothers ve uzun yıllardır insanları müzikleriyle eğlendirmeye devam eden Tankut Karakurt 2018’in gelişini kutlamak için sahnedeydi.

Yeni yılın tüm coşkusunu Vakko Suadiye’de yaşatan partide sahnede ilk olarak 16:00’da Dj Tankut Karakurt göründü. Dj Tankut Karakurt’tun başarılı performansından hemen sonra 17:00’da sahneye çıkan P.Brothers partiyi iyice ısıttı. Ünlü ikilinin ardından saat 18:00’da Mahmut Orhan müziğin ritmini doyasıya yaşattıktan sonra 19:45’te sahneyi Jabbar’ a devretti.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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