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Ünlülerle Çocukluk Yazlarına Yolculuk “Çocukluğumun Yazı”

Davet

Ünlülerle Çocukluk Yazlarına Yolculuk “Çocukluğumun Yazı”

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Emaar Square Mall’un ev sahipliğinde gerçekleşen ve ziyaretçilerini çocukluk anılarındaki yazlara doğru zaman yolculuğa çıkarmayı amaçlayan
‘My Childhood in Summer/Çocukluğumun Yazı’ sergisinin açılışına cemiyet hayatının ünlü isimleri büyük ilgi gösterdi.

 

İstanbul moda, gastronomi ve eğlence dünyasının ‘en’lerini buluşturan Emaar Square Mall, yepyeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 8 ünlü ismin çocukluk ve yaz konseptiyle Emaar Square Mall için tasarladığı eserleri bir araya getiren ‘My Childhood in Summer (Çocukluğumun Yazı)’ isimli sergi 19 Eylül’de açılış davetini gerçekleştirdi. Serginin açılış daveti, cemiyet hayatından ünlü konukların geçidine sahne oldu.

 

Emaar Square Mall’daki sergide, Derin Mermerci, Elvin Levinler, Nevşin Mengü, Pınar Sabancı, Şirin Ediger, Tuba Ünsal, Umut Eker ve Yağmur Kızılok’un yaz aylarında çekilen çocukluk fotoğrafları, özel enstalasyonları, video çalışmaları ve hatta heykelleriyle ziyaretçileri zaman yolculuğa çıkardı. Eserler arasında en dikkat çeken Şirin Ediger’in çocukluğundaki yatak odası oldu. Ediger’in DJ performansına ünlü isimler tempo tutarak eşlik etti. Sergiye katkıda bulunan isimlerden Umut Eker ise davetlileri çocukluğunda yaşadığı evin oturma odasına götürdü.

 

Ünlülerin çocukluk anıları eşliğinde, bir yetişkin olduğunu unutup yeniden çocukluğuna dönmek isteyenler için ‘My Childhood in Summer’ sergisi, 31 Ekim’e kadar Emaar Square Mall Sanat Galerisi’nde ücretsiz ziyaret edilebilecek.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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