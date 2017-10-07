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Ünlüler, Nef’in Sağlıklı Yaşam Brunch’ında buluştu

Fatoş Sohtorik
Berrin Okçu, İdil Atakol
Gabriella Palatchi, Romina Gari
Özlem Avcıoğlu
Esra Civelek
Emine Timur
Erden Timur
Serra Akar
Sibel Tezman
Songül Sel, Alara Koçibey
Ceylan-Emir Sohtorik
Hande Taviloğlu
Davet

Ünlüler, Nef’in Sağlıklı Yaşam Brunch’ında buluştu

yazan:
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Nef’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen “A Good Morning” konseptli sağlıklı yaşam brunch’ında, cemiyet hayatının önde gelen isimleri Nef Bebeköy’de bir araya geldi.

Sağlıklı yaşam hakkında, “Ne Yersen Osun” başlıklı bir sunum yapan Doruk Güçlü, katılımcıların son yıllarda en çok merak edilen, “Tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin psikolojimize etkisi oluyor mu?”, “Ne kadar şeker tüketebiliriz?”, “Karbonhidratla vedalaşmak şart mı?” gibi soruları da yanıtladı. Güçlü’nün ardından konuklarla buluşan, 10 yılı aşkın süredir İstanbul’da yaşayan Amerikalı ünlü yoga gurusu Rizzo Ray ise kaliteli ve iyi yaşamanın hem fiziksel hem de ruhsal etkilerini ön plana çıkartan, doğru beslenme, bilinçli farkındalık ve ruhsal olarak kendi kendini iyileştirme konularındaki konuşmasıyla dinleyicilerden tam not aldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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