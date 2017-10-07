Ünlüler, Nef’in Sağlıklı Yaşam Brunch’ında buluştu

yazan: MAG 3

Nef’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen “A Good Morning” konseptli sağlıklı yaşam brunch’ında, cemiyet hayatının önde gelen isimleri Nef Bebeköy’de bir araya geldi.

Sağlıklı yaşam hakkında, “Ne Yersen Osun” başlıklı bir sunum yapan Doruk Güçlü, katılımcıların son yıllarda en çok merak edilen, “Tükettiğimiz yiyecek ve içeceklerin psikolojimize etkisi oluyor mu?”, “Ne kadar şeker tüketebiliriz?”, “Karbonhidratla vedalaşmak şart mı?” gibi soruları da yanıtladı. Güçlü’nün ardından konuklarla buluşan, 10 yılı aşkın süredir İstanbul’da yaşayan Amerikalı ünlü yoga gurusu Rizzo Ray ise kaliteli ve iyi yaşamanın hem fiziksel hem de ruhsal etkilerini ön plana çıkartan, doğru beslenme, bilinçli farkındalık ve ruhsal olarak kendi kendini iyileştirme konularındaki konuşmasıyla dinleyicilerden tam not aldı.