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Ünlü Simalar Keyifli Bir Akşamüstü Davetine Katıldılar

KAan Taşkın, Ayşem Saraçoğlu
Kaan-Beste-Mustafa Yurttaş
Emre-Burcu Ziyal
Eda-Sarp Evliyagil
Nastassia-Efekan Coşkunseven
Murat Ektiren
Nuray Fenercioğlu
Süleyman Kosif
Zeynep Yılmaz
Leyla Olca, Ayşem Saraçoğlu
Tuncay Aşçı
Ziya-Esra Oflaz Güvenkaya
Zuhal-Ceylan Pirinçcioğlu
Yelda Demirören
Aylin Özbay, Ayşem Saraçoğlu, Sibel Çarmıklı
Aslı Kuseyrioğlu
Nigar Bilgen, Ayşem Saraçoğlu, Nilay Bilgen
Aysel Akçay
Ece-Cihan Alpay
Erdal Gökyıldırım, Ayşem Saraçoğlu, Murat Süter, Melike Coşkunoğlu, Şentürk Fahralı
Leyla Olca, Ayşem Saraçoğlu
Davet

Ünlü Simalar Keyifli Bir Akşamüstü Davetine Katıldılar

yazan:
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Türkiye’nin cennet koyu Mandarin Oriental, Bodrum’da yer alan Kai Beach, fark yaratan bohem lüks konseptiyle, Bodrum Cennet Koyu’nun eşsiz plajında keyifli bir akşamüstü davetine imza attı.

Uluslararası örnek projeleri ile tanınan RMA Group’un, bu yaz Mandarin Oriental Bodrum’da, farklı bir beach deneyimi sunmak amacı ile açtığı ve bir çok dilde mutluluk, deniz, güzellik anlamına gelen Kai Beach, Bodrum’un en güzel plajları arasında yerini aldı.

Mandarin Oriental, Bodrum’un en yeni üyesi Kai Beach’i baştan tasarlayan RMA Group’un Operasyon ve Yiyecek&İçecek Direktörü Ayşem Saraçoğlu ev sahipliğinde yapılan davete iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Tuncay Aşcı, Yelda Demirören, Beste-Mustafa Yurttaş, Süleyman Kosif, Zeynep Yılmaz, Esra Oflaz Güvenkaya-Ziya Güvenkaya, Zuhal-Ceylan Pirinççioğlu, Nastassia-Efekan Çoşkunseven, Eda-Sarp Evliyagil, Burcu-Emre Ziyal, Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay, Aysel Akçay, Nuray Fenercioğlu, Aslı Kuseyrioğlu, Murat Süter, Destan Bezmen ve Murat Ektiren katılım gösterdi.

RMA Group Turizm Grubu Direktörü Kağan Taşkın’ın da katıldığı davette, konuklar Kai Beach’in özel imza ikram ve kokteyllerini deneyimleme fırsatı buldular.

İstanbul Arnavutköy’de ismiyle müssemma “minik” bir gece kulübü olarak ortak müzik geçmişine ve yaşam kültürüne sahip rafine bir topluluğu ağırlayan “Small”un seçkin eğlence tarzını Kai Beach de deneyimleyen davetliler, Small DJ ekibi Ayhan Kıray ve Ozan Özer’in performansları ile güzel müzikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşadılar.

 Kai Beach’in hayran bırakan kumları üzerinde, son derece rahat ve bohem ortamında güzel müzikler eşliğinde özel lezzetlerini deneyimleyen davetliler unutulmaz bir akşam geçirdiler.

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Yazar Hakkında: /

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