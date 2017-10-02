Ünlü Marka ve İsimler Alışveriş Şenliğinde Buluştu
Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Alışveriş ve Eğlence Şenliği” , Kuzu Grup sponsorluğunda Crowne Plaza Florya’da gerçekleşti. Alışveriş şenliği, birbirinden ünlü isim ve markaların katılımıyla dopdolu 2 güne ev sahipliği yaptı.
Bilge Kuru Eren ve Lion Diamond kurucusu Öznur Yakın’ın birlikte yürüttüğü BİKAP projesi, sektörlerinde başarılı olan bütün iş kadınlarını tek platformda toplama hedefi doğrultusunda düzenlediği alışveriş şenliğinin üçüncüsünü Kuzu Grup sponsorluğunda gerçekleştirdi. Crowne Plaza Florya’da cemiyet ve magazin dünyasının önemli isimlerinin katılımı ile gerçekleşen alışveriş şenliği 2 gün boyunca birbirinden keyifli anlara sahne olurken kermese katılanlar bol bol alışveriş yaptı.