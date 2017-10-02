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Ünlü Marka ve İsimler Alışveriş Şenliğinde Buluştu

Davet

Ünlü Marka ve İsimler Alışveriş Şenliğinde Buluştu

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Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Alışveriş ve Eğlence Şenliği” , Kuzu Grup sponsorluğunda Crowne Plaza Florya’da gerçekleşti. Alışveriş şenliği, birbirinden ünlü isim ve markaların katılımıyla dopdolu 2 güne ev sahipliği yaptı.

Bilge Kuru Eren ve Lion Diamond kurucusu Öznur Yakın’ın birlikte yürüttüğü BİKAP projesi, sektörlerinde başarılı olan bütün iş kadınlarını tek platformda toplama hedefi doğrultusunda düzenlediği alışveriş şenliğinin üçüncüsünü Kuzu Grup sponsorluğunda gerçekleştirdi. Crowne Plaza Florya’da cemiyet ve magazin dünyasının önemli isimlerinin katılımı ile gerçekleşen alışveriş şenliği 2 gün boyunca birbirinden keyifli anlara sahne olurken kermese katılanlar bol bol alışveriş yaptı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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