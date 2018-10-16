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Ünlü İsimler Vodafone Tv’de Yayınlanacak “Arif V 216” Belgeselinin Galasında Buluştu

Özkan Uğur, Ozan Güven, Engin Aksoy, Cem Yılmaz, Zafer Algöz
Cem Yılmaz, Engin Aksoy
Behzat-Didem Uygur
Defne Samyeli
Özkan uğur
Ozan Güven, Engin Aksoy, Cem Yılmaz
Özgür Emre Yıldırım
Özge Özberk
Davet

Ünlü İsimler Vodafone Tv’de Yayınlanacak “Arif V 216” Belgeselinin Galasında Buluştu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Cem Yılmaz’ın son filmi “Arif V 216”nın kamera arkası görüntülerinden oluşan “Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl?” belgeseli için Vodafone Red sponsorluğunda özel bir gece düzenlendi. Kültür-sanat ve cemiyet dünyasından Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Behzat – Çiğdem Uygur, Defne Samyeli, Özge Özberk gibi ünlü simaları bir araya getiren gecede konuklara ilk kez Vodafone TV’de yayınlanacak olan belgeselden özet görüntüler de gösterildi.

Cem Yılmaz’ın gişe rekorları kıran son filmi “Arif V 216”nın kamera arkası görüntüleri izleyiciyle buluşuyor. İlk kez Vodafone TV’de yayınlanacak “Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl?” belgeseli için Vodafone Red sponsorluğunda özel bir gece düzenlendi. Kültür-sanat ve cemiyet dünyasından ünlü simaların katıldığı gecede, “Arif V 216”nın ortaya çıkış sürecini ve nasıl çekildiğini anlatan “Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl?” belgeselinden özet görüntüler de gösterildi.

“Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl?” belgeseli ilk 3 ay boyunca sadece Vodafone TV’de yayınlanacak. Toplam 1 saat 45 dakika olan belgesel, yaklaşık 20 dakikalık 5 ayrı bölüm halinde ekrana gelecek. Vodafone Red’liler, belgeseli herkesten önce ve internetlerinden yemeden izleyebilecek.

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Yazar Hakkında: /

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