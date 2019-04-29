En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd bulten motor-sporlari tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema kapak-konusu gala muzik video odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Ünlü İsimler Penti İle Yaza Merhaba Dedi

Begüm Tacir, Çağla Bostancı
Burcu Şendir
Aylin Yılmaz
Ceylan Çapa
Demet Şener
Hande Acar
Nastassia Jacobers
Özlem Yarar
Dilek Billor Yılmaz
Buse Bahçekapılı
Özlem Yıldız
Arzu Kunt
Davet

Ünlü İsimler Penti İle Yaza Merhaba Dedi

yazan:
0
Okuma süresi 1 dakika

Plaj modasında trendlerinin öncüsü olan Penti’nin merakla beklenen yeni koleksiyon lansmanına moda ve magazin hayatının gözde isimleri katılım gösterdi. Arzu Kunt, Aylin Yılmaz, Begüm Tacir, Çağla Bostancı, Burcu Şendir, Buse Terim Bahçekapılı, Ceylan Çapa, Demet Şener, Hande Acar, Nastassia Jacober, Özlem Yarar ve Özlem Yıldız renkli davete katılım gösteren isimler arasındaydı.

65 bin farklı kombin imkanıyla dünyanın tüm sahillerine uzanan bir hikayeye davet eden koleksiyon, davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

0
Etiketler:
, , , , ,
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Azerbaycan kültürünün prizması ile zenginliğini ortaya koyan "Elifba. Bir Kültür Alfabesi" adlı koleksiyon kitabının lansmanı ilk kez

Davet

Güreller Gaggenau mağazasında “Sağlıklı Yaşam” konseptli bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe iş ve cemiyet hayatında çok sayıda davetli

Davet

Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri’nin

%d blogcu bunu beğendi: