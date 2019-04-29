Ünlü İsimler Penti İle Yaza Merhaba Dedi
Plaj modasında trendlerinin öncüsü olan Penti’nin merakla beklenen yeni koleksiyon lansmanına moda ve magazin hayatının gözde isimleri katılım gösterdi. Arzu Kunt, Aylin Yılmaz, Begüm Tacir, Çağla Bostancı, Burcu Şendir, Buse Terim Bahçekapılı, Ceylan Çapa, Demet Şener, Hande Acar, Nastassia Jacober, Özlem Yarar ve Özlem Yıldız renkli davete katılım gösteren isimler arasındaydı.
65 bin farklı kombin imkanıyla dünyanın tüm sahillerine uzanan bir hikayeye davet eden koleksiyon, davetlilerin büyük beğenisini kazandı.
Bir Yorum Ekleyin