En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Ünlü İsimler Objektif Karşısında

Şebnem Çapa
Jülide Erdoğan, Suzan Beyazıt
İpek Ertan, Burcu Erçil
Ezgi Kural, İdil Fırat
Eda Kosif, Aslı Şen
Ayşe-Elif Boyner
Alev Komili
Davet

Ünlü İsimler Objektif Karşısında

yazan:
23

TOG BAZAR bu yıl, gençlerin toplumsal duyarlılık için harekete geçmelerine ve yetişkinlerin de gençlere destek olması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yeni bir işe imza attı.

2002 yılından beri 17-25 yaş arası gençlerin güçlendirilmesi için çalışmalar sürdüren Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından, bu yıl on ikincisi düzenlenecek alışveriş festivali TOG BAZAR kapılarını “Eleştirmek için değil değiştirmek için!” temasıyla açıyor. TOG BAZAR bu yıl, gençlerin toplumsal duyarlılık için harekete geçmelerine ve yetişkinlerin de gençlere destek olması konusunda farkındalık yaratma hedefiyle hayata geçiriliyor. Bu amaç için, TOG Mütevelli Heyeti üyesi Alev Komili, TOG Yönetim Kurulu Eş Başkanı Suzan Bayazıt ve Genel Müdürü Jülide Erdoğan’ın yanı sıra, Ayşe, Elif Boyner, Burcu Erçil ile İpek Ertan, Eda Kosif ile Aslı Şen, İdil Fırat ve Ezgi Kural, Şebnem Çapa ünlü fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül’ün objektifinin karşısına geçti. Bu isimler Toplum Gönüllüsü gençlerin hayata geçirdiği, hayvan haklarından ekolojiye, çocuk haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine birçok farklı projeye dikkat çekmek için bir araya geldi.

0
Etiketler:
, , , , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Stiliyle modaseverlere ilham kaynağı olan Yasemin Özilhan’ın Ipekyol için hazırladığı Yasemin Özilhan for Ipekyol İlkbahar-Yaz 2018

Davet

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin katıldığı moda etkinliğinde,

Davet

Çay severlere artizan ve egzotik çaylarla farklı bir deneyim yaşatmayı amaçlayan Starbucks iş, sanat ve cemiyet dünyasından