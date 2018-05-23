Ünlü İsimler Objektif Karşısında

yazan: MAG 23

TOG BAZAR bu yıl, gençlerin toplumsal duyarlılık için harekete geçmelerine ve yetişkinlerin de gençlere destek olması konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yeni bir işe imza attı.

2002 yılından beri 17-25 yaş arası gençlerin güçlendirilmesi için çalışmalar sürdüren Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından, bu yıl on ikincisi düzenlenecek alışveriş festivali TOG BAZAR kapılarını “Eleştirmek için değil değiştirmek için!” temasıyla açıyor. TOG BAZAR bu yıl, gençlerin toplumsal duyarlılık için harekete geçmelerine ve yetişkinlerin de gençlere destek olması konusunda farkındalık yaratma hedefiyle hayata geçiriliyor. Bu amaç için, TOG Mütevelli Heyeti üyesi Alev Komili, TOG Yönetim Kurulu Eş Başkanı Suzan Bayazıt ve Genel Müdürü Jülide Erdoğan’ın yanı sıra, Ayşe, Elif Boyner, Burcu Erçil ile İpek Ertan, Eda Kosif ile Aslı Şen, İdil Fırat ve Ezgi Kural, Şebnem Çapa ünlü fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül’ün objektifinin karşısına geçti. Bu isimler Toplum Gönüllüsü gençlerin hayata geçirdiği, hayvan haklarından ekolojiye, çocuk haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine birçok farklı projeye dikkat çekmek için bir araya geldi.