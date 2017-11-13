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Ünlü İsimler İstanbul Maratonu’na Akın Etti

Hülya Koçyiğit
Aslıhan Güner
Aydın-Poyraz Kurtoğlu
Tuğba Melis Türk
Wilma Elles
Sedef Avcı
Tuğba Melis Türk
Wilma Elles
Wilma Elles
Davet, Spor

Ünlü İsimler İstanbul Maratonu’na Akın Etti

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Dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan, Türkiye’nin en geniş katılımlı kitlesel etkinliği Vodafone İstanbul Maratonu, 39’uncu kez gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda bu yıl “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temasıyla koşulan Vodafone İstanbul Maratonu’na Türkiye dahil 111 ülkeden 30 bine yakın sporcu katıldı. Yaklaşık 100 bin İstanbullunun Asya’dan Avrupa’ya geçtiği halk koşusunda Hülya Koçyiğit , Wilma Elles, Sedef Avcı, Tuğba Melis Türk, Aslıhan Güner gibi ünlü isimler de yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temasıyla günü düzenlenen Vodafone 39. İstanbul Maratonu ünlü isimleri bir araya getirdi. Maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride tamamlanan Vodafone 39. İstanbul Maratonu’na Türkiye dahil 111 ülkeden 30 bine yakın çipli koşucu katıldı. Avrupa’nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’nda yaklaşık 100 bin İstanbullu da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde buluşarak Asya’dan Avrupa’ya geçti. Halk koşusuna katılanlar arasında Wilma Elles, Hülya Koçyiğit , Sedef Avcı, Tuğba Melis Türk, Aslıhan Güner gibi ünlü isimler yer aldı.

Şenlik havasında geçti

Vodafone İstanbul Maratonu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şenlik havasında yaşandı. İstanbul’un dört bir yanı Vodafone kırmızısı ile donatılırken, halk koşusunun ilk kez son bulduğu Vodafone Park’taki şenlik alanında da maraton katılımcıları için gün boyu sürpriz eğlenceler düzenlendi. Vodafone’un Pinkberry, Juico, Emaar Akvaryum, Boyner, Sixty Beans, Gravite Coffee ve Son Topağacı gibi markalarda sunduğu özel indirim ve fırsatlarla maraton coşkusu daha da arttı. Vodafone ayrıca, maraton günü Vodafone Park önünde kurulan “Yarını Kodlayanlar” standına gelip kayıt yaptıran ilk 1.000 çocuğa kodlama eğitimi verecek.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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