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TÜSİAV’dan İftar Daveti

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Davet

TÜSİAV’dan İftar Daveti

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV)’nın iftar yemeği iş, siyaset ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin katıldığı bir davetle gerçekleşti.  

TÜSİAV’ın iftar daveti Grand Ankara Otel’de yapıldı. TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ile yönetim kurulu üyelerinden Şule Dayangaç, Güzin Kırsaçlıoğlu ve Buğra Buyrukçu ev sahipliğinde gerçekleşen geceye iş hayatının ve sosyal yaşamın tanınan simaları katıldı. Hep birlikte iftar yapan misafirler daha sonra müzik dinletisi ve çeşitli dans gösterileri ile birlikte keyifli bir akşam geçirdi. n

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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