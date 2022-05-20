TÜSİAV’dan İftar Daveti
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV)’nın iftar yemeği iş, siyaset ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin katıldığı bir davetle gerçekleşti.
TÜSİAV’ın iftar daveti Grand Ankara Otel’de yapıldı. TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ile yönetim kurulu üyelerinden Şule Dayangaç, Güzin Kırsaçlıoğlu ve Buğra Buyrukçu ev sahipliğinde gerçekleşen geceye iş hayatının ve sosyal yaşamın tanınan simaları katıldı. Hep birlikte iftar yapan misafirler daha sonra müzik dinletisi ve çeşitli dans gösterileri ile birlikte keyifli bir akşam geçirdi. n
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