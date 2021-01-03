Türkiye’nin İlk Sanat Pazaryeri
Sanatın her alanından farklı sesleri ve ifade biçimlerini sergilemek üzere herkes için ulaşılabilir sanat ortamı sunan Art.Ist Sauna projesi, Sanat Pazaryeri temasıyla açıldı.
UNIQ Expo Kurucusu Alper Eyüboğlu, TTLC Sanat Danışmanlığı Kurucusu Dr. Gizem Pamukçu Tatlıcı ve McArt.ist Art Incubation Center Kurucusu Dr. Cem Bülent Ünal ortaklığı ile hayata geçirilen ve farklı disiplinlerden sanat yapıtlarını bir araya getiren Art.Ist Sauna, çok sayıda davetlinin katıldığı şık bir davetle kapılarını açtı. n
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