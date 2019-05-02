Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi Açıldı

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında kurulan Türkiye İş Bankası, milli iktisat tarihi açısından büyük önem taşıyan bugüne kadarki birikimini toplumla paylaşmak üzere, Ankara Ulus’taki tarihi binasını müzeye dönüştürdü.

Müzeye, Bankanın kurucusu Atatürk’ün, askeri zaferlerin ancak iktisadi zaferlerle kalıcı olabileceği vizyonu çerçevesinde “Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi” adı verildi. Müzede, Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren ülkemizin iktisadi bağımsızlık yolunda attığı büyük adımlar, Bankanın tarihi ile birlikte ele alınıyor.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Tümsavaş ve İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin ev sahipliğinde 2 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen törenle açıldı.

Adnan Bali törende yaptığı konuşmada, İş Bankası tarihinde ekonomideki dönüşüm ve atılımlarla birlikte bankacılıktaki değişimin de görülebileceğini, ülkenin iktisat politikaları ve bankacılık sektörünün gelişim sürecinden ayrı düşünülemeyecek Bankanın 94 yılına dair çalışmaların, milli iktisat tarihi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bankanın birikimini ve deneyimini geleceğe aktarabilmek, bu zenginliği yeni kuşaklarla paylaşmak için 1990’ların sonlarında kurum tarihi çalışmalarına başladıklarını belirten Bali, “Bu çalışmalarımız kapsamda, Ankara Ulus’ta bulunan tarihi binayı müze olarak ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Müzenin adını, Bankamızın kuruluşundan bu yana sahip olduğu vizyon doğrultusunda ‘İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ olarak belirledik. İktisadi bağımsızlığın, savaş sonrasında çok güç koşullar üzerine inşa edilen ülke ekonomisinin dinamosu olan İş Bankası’nda tam manasıyla karşılık bulan önemli bir değer olduğuna inanıyorum. Ülkemizde aynı zamanda çağdaş bankacılığın öncüsü olan İş Bankası’nın bu alandaki faaliyetlerinin de izini sürmemizi sağlayacak olan Müzenin, ziyaretçileri için değerli bir kaynak olacağını ve Ankara’nın kültür-sanat hayatına yeni bir renk katacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Orijinal olarak korunan tarihi alanlar, sanat galerisi, sergi salonları…

Ankara Ulus’ta müzeye dönüştürülen tarihi binanın bodrum katındaki kiralık kasa bölümü ile giriş ve birinci katlarında orijinal olarak korunan özel tarihi alanlar ziyarete açıldı. Zemin ve birinci katlarda ayrıca, Bankanın iktisadi bağımsızlık tarihine dair koleksiyonunda yer alan fotoğraf, belge, obje ve filmler sergileniyor. İkinci katta, Bankanın iletişim faaliyetlerini ve toplumsal katkılarını anlatan “Türkiye İş Bankası İftiharla Sunar” başlıklı kalıcı bir sergi kurgusu yer alıyor.

Müzede, bir sanat galerisi ve geçici sergi salonu da bulunuyor. Sanat galerisindeki ressam Mevlüt Akyıldız’ın sergisi 31 Ağustos’a kadar gezilebilir.

Geçici sergi salonu ise bir ayağı İstanbul’da açılan Milli Mücadele’nin 100. yılında “İstiklâl” sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, yılsonuna kadar açık kalacak.

Atatürk’ün misafir edildiği salon da görülebilir

Tarihi bina, İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından 1929 yılında İş Bankası’nın 3. Genel Müdürlüğü olarak inşa edildi. Atatürk’ün Çankaya Köşkü’ndeki çalışma odasını da tasarlayan Selahattin Refik Sırmalı tarafından dekorasyonu yapılan 90 yıllık tarihi bina, hizmete açıldığı ilk günlerden itibaren Ankara’nın simge yapıları arasında yer aldı.

22 Ekim 1929 tarihinde, Atatürk’ün misafir edildiği, orijinaline uygun şekilde korunan “İdare Meclisi Salonu” da Müzede izleyiciye açıldı. Atatürk’ün ziyareti sırasında çekilen fotoğraftan Kurt Bullent tarafından Müze için yapılan bir yağlıboya tablo ile Atatürk’ün Banka’nın İskenderiye Şubesi’ne hitaben imzaladığı Weinberg tablosu da sergileniyor.

Erken Cumhuriyet dönemi mimarisinin günümüze ulaşmış en önemli örneklerinden biri olan tarihi binada, Batı ve Osmanlı mimarisi ile Art Nouveau ve Neo Rönesans akımlarının izleri dikkat çekiyor.

İstanbul Eminönü’nde 2007 yılında açılan ve 1 milyon 250 bini aşkın ziyaretçiye ulaşan Türkiye İş Bankası Müzesi, deneyimi ile İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin hayata geçirilmesinde büyük katkılar sağladı.

Müze tasarımını Burçak Madran’ın, grafik tasarımını Emre Senan’ın, danışmanlığını Prof. Dr. Zafer Toprak’ın üstlendiği Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi, pazartesi günleri hariç her gün 10.00 – 18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.