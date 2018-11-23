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Turkcell Platinum Offroad Challenge Ünlülerin Akınına Uğradı

Alpay-Gaya Başaran
Burak-Melis Hatipoğlu
Demet Şener, Aslı Hatemi
Demet Şener, Aslı Hatemi
Gül Gölge
Hacı Sabancı, Nazlı Kayı
Hacı Sabancı, Nazlı Kayı
Hakan Sabancı, Fethi Kamışlı
Heves Ekinci
Lal-Çağla Bostancı
Lara-Volkan-Serap-Melisa Sarı
Nejdet-Emel Ayaydın
Sinem Yıldırım
Sitare Kalyoncuoğlu
Ömer Barbaros Yiş
Yelda-Selay-Erkan Güral
Davet

Turkcell Platinum Offroad Challenge Ünlülerin Akınına Uğradı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Turkcell Platinum Offroad Park’ın ev sahipliğinde bu sene ilk kez düzenlenen Turkcell Platinum Offroad Challenge birçok ünlü simayı bir araya getirdi.  İstanbul’un kalbinde offroad heyecanı yaşatan turnuvaya iş, sanat ve cemiyet dünyasından aralarında Hacı Sabancı ve Zeynep Nazlı Kayı, Hakan Sabancı, Fethi Kamışlı, Demet Şener ve Aslı Hatemi, Gül Gölge, Burak ve Melis Hatipoğlu, Erkan ve Yelda Güral’ın yanı sıra Sinem Yıldırım, Nejdet ve Emel Ayaydın, Heves Ekinci, Volkan ve Serap Sarı, Sitare Kalyoncuoğlu, Alpay ve Gaya Başaran ile Çağla Bostancı’nın bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

Maslak’taki Turkcell Platinum Offroad Park’ta düzenlenen ve 24 takımdan 48 offroad tutkununun kıyasıya yarıştığı turnuvanın birincisi, pilotluğunu Yakup Çavuş’un, co-pilotluğunu ise Orhan Cavuş’un yaptığı takım oldu. 3 etap ve 9 istasyondan oluşan zorlu parkurda mücadele eden ekiplerden pilotluğunu Ali Ataş’ın, co-pilotluğunu da Ömer Kızılay’ın yaptığı ekip ikinci,  pilotluğunu Burak Altıntaş’ın, co-pilotluğunu ise İlkan Metin’in yaptığı takım ise üçüncülüğü elde etti. Offroad yarış turnuvasında mutlu sona ulaşan isimler ödüllerini Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş’in elinden aldı.

 

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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