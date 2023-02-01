Turizme Açılan Yeni Kapı
Lüks konaklama anlayışıyla yola çıkan The Alp Inn Suit, MAG PR Solutions tarafından düzenlenen şık bir davetle kapılarını açtı.
Ankara’nın kalbi Çankaya’da yepyeni bir otel deneyimini misafirleri ile buluşturan The Alp Inn Suit, çok özel bir açılış organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Alptekin AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Alptekin ve şirketin turizm yatırımlarıyla ilgili projelerinde görev alan eşi Özlem Alptekin ev sahipliğinde düzenlenen geceye; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve bürokrasi dünyasının tanınmış isimleri katılırken, çok sayıda üst düzey yönetici ve cemiyet hayatının sevilen simaları da yoğun ilgi gösterdi. Şehrin yeni gözdesi The Alp Inn Suit’in tanıtımının gerçekleştiği organizasyonda davetliler caz müzik ve şık sunumlar eşliğinde keyifli bir gece yaşadı.
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