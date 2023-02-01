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Turizme Açılan Yeni Kapı

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HALİL İBRAHİM YILMAZ
Davet, Etkinlik

Turizme Açılan Yeni Kapı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Lüks konaklama anlayışıyla yola çıkan The Alp Inn Suit, MAG PR Solutions tarafından düzenlenen şık bir davetle kapılarını açtı.

Ankara’nın kalbi Çankaya’da yepyeni bir otel deneyimini misafirleri ile buluşturan The Alp Inn Suit, çok özel bir açılış organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Alptekin AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Alptekin ve şirketin turizm yatırımlarıyla ilgili projelerinde görev alan eşi Özlem Alptekin ev sahipliğinde düzenlenen geceye; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve bürokrasi dünyasının tanınmış isimleri katılırken, çok sayıda üst düzey yönetici ve cemiyet hayatının sevilen simaları da yoğun ilgi gösterdi. Şehrin yeni gözdesi The Alp Inn Suit’in tanıtımının gerçekleştiği organizasyonda davetliler caz müzik ve şık sunumlar eşliğinde keyifli bir gece yaşadı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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