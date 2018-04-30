TÜHİD Anadolu Buluşmaları

yazan: MAG 12

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği-TÜHİD tarafından düzenlenen “TÜHİD Anadolu Buluşmaları”etkinliği, 27 Nisan Cuma günü Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Valiliği ve NG Afyon Otel ev sahipliğinde gerçekleşti.

Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Valiliği ve NG Afyon’un ev sahipliğinde Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen, ana teması “iletişim” olan, TÜHİD Anadolu Buluşmaları’nın altıncısı, 27 Nisan 2018 Cuma günü NG Afyon’da gerçekleşti.

İş, iletişim ve gastronomi sektörlerinden önemli isimlerin, bilgi ve deneyimini paylaştığı toplantıda “Afyonkarahisar’da Alternatif Turizm”, “İş Dünyası ve İletişim”, “Gastronomi ve Afyonkarahisar” ve “Yeni Nesil İletişim” konuları ele alındı.

Etkinliğe, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş ve yönetim kurulu üyeleri başta olmak üzere, iş dünyası, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, akademik çevreler ve öğrenciler katıldı.

TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş yaptığı açılış konuşmasında; Anadolu Buluşmaları sayesinde bölgesel zenginliklerin sadece Türkiye’de değil dünyada da değer kazanacağına inandığını söyledi. Karakaş, iletişimi Anadolu’da kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, gençler ve iş dünyası ile paylaşmayı önemsediklerini belirterek; “Bu yıl İzmir ve Gaziantep’ten sonra Afyonkarahisar’da üçüncü TÜHİD Anadolu Buluşmaları’nı gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz”. dedi. Ayrıca, halkla ilişkiler mesleğinin doğru algılanması ve benimsenmesi için çalışmalar yürüttüklerinin de üzerinde durdu.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de yaptığı açılış konuşmasında Afyonkarahisar’ın termal ve tarihi turizmi gibi önemli değerlerinin yanı sıra, yakın gelecekte de farklı alanlarda değerli adımlar atılacağının bilgisini verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ayfer Örten ise Afyonkarahisar’ın Türkiye’nin ardından Avrupa’nın da termal sağlık merkezi olmaya aday olduğunun üzerinde durarak, ilin önümüzdeki dönemlerde motor sporlar ve extrem sporlarla da cazibe merkezi olacağının altını çizdi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ilin değerlerinin yeterince tanıtılmadığı üzerinde durdu. Termal turizmin lokomotif alanları olduğunu belirten Vali Tutulmaz, gastronomi alanında da önemli adımlar kat ettiklerini dile getirdi. Tutulmaz, lezzetin üretiminin de bir şehrin kalkınmasında önemli bir adım olduğunu vurgularken, Afyonkarahisar’ın Türkiye yumurta ihracatının %35’ini, et üretiminde ise İstanbul’un et ihtiyacının %20’sini karşıladığı bilgisini paylaştı.

Yaşadığımız dünyanın değişimine ayak uydurmalıyız

Moderatörlüğünü Kramp Ajans Başkanı ve Kurucu Ortağı Ahmet Akın’ın yaptığı “Afyonkarahisar’da Alternatif Turizm” konulu birinci oturumun konuşmacıları Hürriyet.com.tr Köşe Yazarı Gila Benmayor, TV Yapımcısı ve Gazeteci Meliha Okur, Posta Gazetesi Turizm Editörü Kerem Köfteoğlu ve Limit Sensin Ekip Koordinatörü Alicem Aktaş’tı. Oturumda Türkiye’nin gelişen turizminin yanı sıra Afyonkarahisar’ın bu gelişimdeki önemi ve alternatif turizm için diğer illere kıyasla bulunmaz nimetleri olduğu üzerinde duruldu. Konuşmacılar değişen turist alışkanlıklarıyla birlikte, Afyonkarahisar’ın özellikle değeri 3.7 trilyon dolar olan Global Sağlık Turizm ekonomisinden nasıl faydalanabileceğini de konuştu.

Gila Benmayor konuşmasında lokumun Türkiye’nin tanıtımında birinci sırada geldiğinden ve bu gibi değerlerin Türkiye’nin tanıtımı için önemli olduğundan bahsetti. Benmayor, lokum festivali yapılması gerektiğine değinirken yeme içme festivallerinin artık gençler arasında müzikten daha çok ilgi çektiğini söyledi. Dünyanın ve turistlerin değiştiğine değinen Kerem Köfteoğlu turizmde ezberleri bozan işler yaparak, yeni kitleye göre gelişmenin önemli olduğundan bahsetti. Köfteoğlu; “Biz turizm yapacaksak bunları dikkate alarak hareket etmeliyiz.” dedi.

Meliha Okur insanların ve dünyanın değiştiğine ve yaşanılan bu değişime ayak uydurulması gerektiğini vurgu yaptı. Okur, herkesin üretimi konuşması ve kendi şehir modelini yaratması gerektiğini söyledi. Alicem Aktaş konuşmasında 2014 yılından bu tarafa konaklamalarda ve tüketimde yapılan miktarlarda oldukça artış olduğunu ve artık aktif kitlenin dinlenmek istemediğini söyledi.

Dijitalde önemli nokta sosyal medya…

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğretim Görevlisi Reha Tartıcı’nın moderatör olduğu “Yeni Nesil İletişim” konulu ikinci oturumun konuşmacıları ise; Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Billur Ülger, On İletişim Ajans Başkanı İpek Özgüden Özen ve Goodjob Danışmanlık Marka Mühendisi /Ortak Ömürden Sezgin’di. Yeni nesil iletişimde anahtar sözcüklerin yaratıcılık ve matematik olduğunu vurgulayan konuşmacılar dijital iletişimin yadsınamaz boyutunu da ele aldı.

Prof. Dr. Billur Ülger konuşmasında yeni neslin yaşanılan olaylar karşısında verdikleri tepkilere bakarak empati kurma özelliklerinin oldukça geliştiğine ve bu durumun olayları, konuları hikayeleştirme yeteneklerine de çok iyi yansıdığına değindi. Konuşmasında iletişimci olarak görevlerinin bireyler ile bağ kurmak ve bu bağı bir hikaye gibi anlatmak olduğuna değinen İpek Özgüden Özen; “Afyonkarahisar’lılara marka değerlerinin neler olduğunu sormak ve bu marka değerlerini doğru sınıflandırmak gerekiyor.” dedi. Ömürden Sezgin hedef kitlenin belirlenmesi ve doğru mecrayı seçmenin çok önemli olduğuna değindi. Sezgin, dijitalde en önemli noktanın sosyal medya olduğunu ve bu durumda bireylerin aslında markalar için bir mecra olduklarını söyledi.

Sürdürülebilir büyüme ve gelişme tarladan başlıyor

TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş moderatörlüğünde gerçekleşen “Gastronomi ve Afyonkarahisar” konulu üçüncü oturumda Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Müge Akgün, Gastronomi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Söz ve Artı İletişim Yönetici Ortağı Esra Şengülen Ünsür konuşmacı olarak yer aldı. Yerel lezzetlerin öneminin vurgulandığı panelde Afyonkarahisar’ın gastronomi lezzetlerinin nasıl Türkiye’ye duyurulması gerektiği üzerine fikir alışverişi yapıldı.

Müge Akgün konuşmasında Afyonkarahisar’ın kaplıca otelleri, restoranları, kültür etkinlikleri ile kendine has, sadece orada deneyimlenebilecek bir yaşam kültürü sunma başarısını gösterdiği oranda Gastronomi Turizmi’nin cazibe merkezi kentlerinden biri olacağını söyledi. Cüneyt Söz konuşmasında; “Kendinize ait mutfağınız olması için kendinize ait ürünleriniz olmalı. Yani tarımınız olmalı. Sürdürülebilir gelişme ve büyüme istiyorsak tarladan başlamalıyız.” dedi. Esra Şengülen Ünsür ise konuşmasında; insanların sadece ürün satın almadığına, duygu aldığına değindi. Afyonkarahisar için bir ritüel oluşturulması gerektiğini vurgulayan Şengülen Ünsür; “Mesele sadece Afyonkarahisar kaymağını satmak değil, kaymağı yemek için Afyon’a gelmesi ve burada deneyimlemesini sağlamak.” dedi.

Gençlerin üzerinde nasıl bir iz bıraktığınız çok önemli

TÜHİD Yönetim Kurulu Üyesi Fügen Toksü’nün moderatörlüğünü yaptığı “İş Dünyası ve İletişim” konulu dördüncü oturumun konuşmacıları ise; NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Hürriyet.com.tr Köşe Yazarı Gila Benmayor, Alice BBDO CEO’su Okay Eğdirici’ydi. Konuşmacıların üzerinde durduğu konu ise hem kadınların hem de öğrencilerin bir marka değer yaratmak ve bu markanın sürdürülebilirliği için ekonomide daha fazla rol almaları gerektiğiydi.

Gila Benmayor konuşmasında kadın istihdamının üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğuna ve Afyonkarahisar yol haritasında yenilenebilir enerjiye yer verilmesi gerektiğine değindi. Okay Eğdirici ise konuşmasında eskiden kültürü markaların yarattığını, şimdi kültürün kendisinin bir mecra olduğunu söyledi. Eğdirici, “Marka yaratmak istiyorsak plan, proje ve stratejimizi yapmak zorundayız.” dedi.

Murat Kolbaşı şehirlerin gençler üzerinde nasıl bir iz bıraktığının sürdürülebilirlik için çok önemli olduğuna değinirken, Afyon’un sürdürülebilirliği olan bir şehir olarak M.Ö. 2000’lerden bu zaman taşınmasının önemli olduğunu belirtti. Kolbaşı, bu tarihi ve kültürel değerden yola çıkarak yapılacak çok şey olduğunu da sözlerine ekledi.

Hediye Güral Gür konuşmasında, Termal turizminin sadece orta yaş ve üzeri için olmadığı ve bu algının değiştirilmesi üzere bu işe başladıklarını belirtti. Turistlerin farklı şeyler aradığını, kendi alışkanlıklarını görmek istediklerine de değinen Güral Gür, “Bunların hepsini karşılayabildiğiniz zaman ancak turizmden pay alabiliyorsunuz. Turizmden pay almak için beklentileri karşılamak gerekiyor. Alternatif turizm konuşuluyor ve bunun için bölgemiz çok uygun.” dedi.