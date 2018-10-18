Tügiad Ankara’da Yeni Dönem

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TÜGİAD Ankara Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Gerçekleşen Genel Kurul sonrası Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım ve ekibi göreve getirildi.

1986 yılında kurulan, Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş adamları derneği olan TÜGİAD’ın Ankara Şubesi’nde Olağan Genel Kurul heyecanı yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan seçimde; Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin (TÜGİAD) Ankara Şubesi yönetimi Ercan Kahraman’dan Zafer Yıldırım ve ekibi devraldı. Genel kurula TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen, Bursa Şube Başkanı Ersoy Tabaklar, Çukurova Şube Başkanı Gül Akyürek, Ege Şube Başkanı Can Yavaş ve üyeler katıldı.

“TÜGİAD iş ilişkilerini geliştirdi”

Divan Başkanlığını Altan Palabıyıkoğlu, Bursa Şube 10. Dönem Başkanı Onur Özkul ve Berkay Altunbay’ın yürüttüğü kongrede açılış konuşmasını yapan Ankara Şube 9’uncu Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Kahraman, “Bu bir veda konuşması değil; 2010 yılında TÜGİAD ile tanıştım. Başkan olmak veya üye olmak bir şey ifade etmiyor. TÜGİAD’ın içinde çok güzel arkadaşlıklar gördüm. Ticari olarak çok güzel gelişmeler yaşadım. Atatürk’ün Gençliğe Hitabı ile göreve başlamıştım. İnşallah Zafer Yıldırım Başkanımın da bu görevi layığıyla yerine getireceğini ve bu zor dönemde TÜGİAD’ı başarılara ulaştıracağını düşünüyorum. TÜGİAD sayesinde. 9. Dönemde benimle çalışan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Yeni üyelerimizi kucaklamalıyız”

TÜGİAD Genel Başkanı Ali Yücelen ise yaptığı çalışmalardan dolayı Ercan Kahraman’a teşekkür ederek “Çok uzun zamanlardır başkanlık yaptık ve dönemimizde 2 yeni şube açtık. Kısmet olursa Aralık ayında gerçekleşen genel kurul hızlı olacak. Bugün Ankara’nın başkent oluşu ve TÜGİAD’ ın 32. Kuruluş yıldönümüne denk geldik. Atatürk bundan 95 yıl önce Ankaralı seğmenler tarafından nasıl karşılanmışsa bugün bizde arkadaşlarımızı öyle kucaklamalıyız. Bundan sonraki dönemlerde görev yürütecek arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım Türkiye’ nin geleceğine katkı sağlayacaksınız.

“Ankara ekonomisine değer katmayı amaçlayacağız”

TÜGİAD Ankara Şubesi’nin Başkanlığına seçilen Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım özgeçmişinden bahsederek, “TÜGİAD’lı olmak her zaman benim için gurur kaynağı olmuştur. Bu gururu, yıllarca Ankara’ya yaptığımız hizmetlerden sonra Ankara Şube Başkanlığına taşımak bizim için çok büyük bir onur olacaktır. Ankaralı iş adamları Türkiye’nin geleceğidir. Ankaralı iş adamları bu zamana kadar yaptığı çalışmalarla Türkiye ekonomisine büyük katkılar sağlamıştır. Bundan sonra atacağımız adımlarla da daha ileri gitmeyi hedefleyeceğiz. 10. dönem TÜGİAD yönetimimizin hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ekip çalışması benim için her zaman çok önemli olmuştur. 10. dönem yönetimindeki arkadaşlarım ile birlik beraberlik içerisinde TÜGİAD’a olan sorumluluklarımızı yerine getirmek için tüm enerjimiz ile çalışacağız. Ercan Başkan’a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, yönetim kurulu ve şahsım adına sizleri saygı ile selamlarım ”

Ankara ekonomisine yön verenler bir arada

Zafer YIldırım’ın başkanlığına seçildiği TÜGİAD Ankara Şubesi 10. Dönem Yönetim Kurulu’nda yer alan bazı isimler; Can Çavuşoğlu, Ercan Çelik, Mirkan Aydın, Efe Bezci, Selin Açık, Ali Güven, Burcu Ateş, Beril Tandoğan, Ceyhan Bağcı, Hakan Sayın, Umut Önder Altuntaş.