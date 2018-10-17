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Tuğçe İnal’a Renkli Kutlama

Tuğçe İnal
Beril Çavuşoğlu
Begüm Akış
Filiz Dağ Yılmaz
Ruşa Acar
Sevilay Helvacıoğlu
Sibel Özdoğan,Ebru Demiryürek, Ela Gürbüz
Davet

Tuğçe İnal’a Renkli Kutlama

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Tuğçe İnal’ın Lou Cafe’de gerçekleşen doğum günü, cemiyetin önde gelen isimlerine keyifli bir gün yaşattı.

Tuğçe İnal, yeni yaşını cemiyetin sevilen hanımları aynı zamanda en yakın dostları ile kutladı. Oldukça keyifli anlara sahne olan partide Tuğçe İnal, mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla yakından ilgilendi. Parti uzun bir masada bol sohbetle başlarken, cemiyet hanımları pasta kesimi öncesi yemek eşliğinde sohbetler ederek günlük hayatın stresinden uzaklaştılar. Neşeli geçen partinin sonlarına doğru gelen pasta ile birlikte, davete katılan hanımlar Tuğçe İnal’ı tebrik ettiler. Pastayı kesen Tuğçe Hanım’ın çok mutlu ve heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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