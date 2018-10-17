Tuğçe İnal’a Renkli Kutlama

Okuma süresi 1 dakika

Ankara cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Tuğçe İnal’ın Lou Cafe’de gerçekleşen doğum günü, cemiyetin önde gelen isimlerine keyifli bir gün yaşattı.

Tuğçe İnal, yeni yaşını cemiyetin sevilen hanımları aynı zamanda en yakın dostları ile kutladı. Oldukça keyifli anlara sahne olan partide Tuğçe İnal, mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan arkadaşlarıyla yakından ilgilendi. Parti uzun bir masada bol sohbetle başlarken, cemiyet hanımları pasta kesimi öncesi yemek eşliğinde sohbetler ederek günlük hayatın stresinden uzaklaştılar. Neşeli geçen partinin sonlarına doğru gelen pasta ile birlikte, davete katılan hanımlar Tuğçe İnal’ı tebrik ettiler. Pastayı kesen Tuğçe Hanım’ın çok mutlu ve heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı.