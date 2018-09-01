Tuba Üstün’ün Büyük Heyecanı
Ankara iş ve cemiyet hayatının tanınan simalarından Tuba Üstün’ün doğacak kızı için düzenlediği Baby Shower organizasyonuna çok sayıda tanınmış isim katıldı.
Kızını kucağına almak için gün sayan Tuba Üstün, kızı için Bilkent Otel’de yakın arkadaşlarının katıldığı bir baby shower düzenleyerek heyecanını sevenleriyle paylaştı. Hamileliğinin son döneminde olan Üstün’ü yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Davetliler partinin renkli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu güzel günü ölümsüzleştirdiler.
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