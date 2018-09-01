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Tuba Üstün’ün Büyük Heyecanı

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Davet

Tuba Üstün’ün Büyük Heyecanı

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Ankara iş ve cemiyet hayatının tanınan simalarından Tuba Üstün’ün doğacak kızı için düzenlediği Baby Shower organizasyonuna çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Kızını kucağına almak için gün sayan Tuba Üstün, kızı için Bilkent Otel’de yakın arkadaşlarının katıldığı bir baby shower düzenleyerek heyecanını sevenleriyle paylaştı. Hamileliğinin son döneminde olan Üstün’ü yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Davetliler partinin renkli anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu güzel günü ölümsüzleştirdiler.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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