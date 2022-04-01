Travelexpo Ankara Turizm Elçilerini Ağırladı.
Türkiye’nin önemli turizm fuarlarından Travelexpo Ankara, ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.
Büyük ilgi gören uluslararası turizm fuarı; renkli etkinlikleri, söyleşileri ve konserleri ile ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırladı. Turizm sektörüne yön veren ve Atis Fuarcılık tarafından 2016 yılından itibaren aralıksız olarak düzenlenen Travelexpo Ankara Fuarı’nın açılış töreni; Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, İran Büyükelçi Müsteşarı Ali Asghar Mehrabi, Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Şadan Eren’in konuşmaları ile gerçekleştirildi. İran’ın kardeş ülke, Trabzon’un kardeş şehir olduğu fuar, on yedi ülkeden kırkı aşkın destinasyondan yüzün üzerinde katılımcı ağırladı.
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