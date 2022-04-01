En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala video odul-toreni decotrend konser balo saglik kapak-konusu bakim defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Travelexpo Ankara Turizm Elçilerini Ağırladı.

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Davet

Travelexpo Ankara Turizm Elçilerini Ağırladı.

yazan:
31
Okuma süresi 1 dakika

Türkiye’nin önemli turizm fuarlarından Travelexpo Ankara, ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

Büyük ilgi gören uluslararası turizm fuarı; renkli etkinlikleri, söyleşileri ve konserleri ile ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırladı. Turizm sektörüne yön veren ve Atis Fuarcılık tarafından 2016 yılından itibaren aralıksız olarak düzenlenen Travelexpo Ankara Fuarı’nın açılış töreni; Ankara Valisi Vasip Şahin, ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, İran Büyükelçi Müsteşarı Ali Asghar Mehrabi, Trabzon Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Şadan Eren’in konuşmaları ile gerçekleştirildi. İran’ın kardeş ülke, Trabzon’un kardeş şehir olduğu fuar, on yedi ülkeden kırkı aşkın destinasyondan yüzün üzerinde katılımcı ağırladı.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Türkiye’de ve dünyanın çeşitli noktalarında altmış beşe yakın satış noktası bulunan, fonksiyonel ve zamansız tasarımlarla fark yaratan

Davet

Tunca Avukatlık Ortaklığı, Uçan Süpürge Vakfı işbirliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü organizasyonu düzenledi. Erimtan Arkeoloji ve

Davet

Acıbadem Ankara Hastanesi ekibi 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Acıbadem Ankara Hastanesi

%d blogcu bunu beğendi: