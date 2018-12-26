Train And Gain’den Yeni Yıla Merhaba

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Train And Gain çalışanları ve müşterileri yeni yılı salonda düzenlenen yılbaşı partisi kutladı. Partiye çok sayıda davetli katıldı.

Çayyolu’nda bulunan Train And Gain Spor Merkezi’nde düzenlenen yılbaşı partisinde davetliler ve çalışanlar muhteşem bir gece geçirdiler. Dışarı kurulan ateş varillerinin yanında uzun uzun sohbet edip vakit geçiren konuklar lezzetli ikramları ve kokteylleri çok beğendiklerini söylediler. DJ performansı ile başlayan gecede konuklar geç saatlere kadar dans edip eğlediler.