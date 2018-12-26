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Train And Gain’den Yeni Yıla Merhaba

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Davet

Train And Gain’den Yeni Yıla Merhaba

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Train And Gain çalışanları ve müşterileri yeni yılı salonda düzenlenen yılbaşı partisi kutladı. Partiye çok sayıda davetli katıldı.

Çayyolu’nda bulunan Train And Gain Spor Merkezi’nde düzenlenen yılbaşı partisinde davetliler ve çalışanlar muhteşem bir gece geçirdiler. Dışarı kurulan ateş varillerinin yanında uzun uzun sohbet edip vakit geçiren konuklar lezzetli ikramları ve kokteylleri çok beğendiklerini söylediler. DJ performansı ile başlayan gecede konuklar geç saatlere kadar dans edip eğlediler.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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