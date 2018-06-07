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Toprağın Kadınlarından Sofralara

Ahsen Demirci, Olcay Baysal
Akya Atay
Alev Tuna
Arzu Baytar
Beliz Büyükhanlı
Eda Durkan, Neslihan Uzel
Emel Karaman
Esin Gürel
Ferin Batman
Gönül Altınbulak, Mine Aygün
İpek Başeğmez
İpek Gençer
Nermin Kılınçarslan
Banu Birdal
Başak Gökçe İnandık
Begüm Akış
Beril Çavuşoğlu
Burcu Yörübulut
Diana Güven
Ebru Demiryürek
Ela Sayar
Filiz Çebi
Funda Bekişoğlu
Gülten Bıçakçı
Güzin Kırsaçlıoğlu
Hülya Topçuoğlu Kural
İlknur Demir
Betül Arın
Kadriye Kerimoğlu
Maria Mirzaoğlu, Berna Yiğit, Şebnem Daloğlu, Didem Tanerkan
Mine Alp
Nurdan-Ruşa Acar
Perihan Uyar
Seda Vural, Aylin Özal
Selin-Sevim Gürgan
Sevgi Çaman, Meltem Yılmaz
Tuba Üstün
Tuğçe İnal, Yeşim Tandoğan
Tülay Kaya
Davet

Toprağın Kadınlarından Sofralara

yazan:
43

Ankara’dan doğan ünlü kafe/brasserie zincir markası BigChefs, yerel kadın üreticileri desteklediği “Toprağın Kadınlarından Sofralara” projesinin Ankara’daki tanıtımını, Arcadium şubesinde cemiyetin ileri gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Projeyi tanıtmak üzere BigChefs Arcadium şubesinde gerçekleştirilen toplantıya, aralarında Beliz Büyükhanlı, Beril Çavuşoğlu, İpek Başeğmez ve Neslihan Uzel’in de bulunduğu iş, sanat ve cemiyet hayatının ileri gelen isimlerinden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.   Ankara’da doğan ve farklı tarzı, sıcak atmosferi ve özel lezzetleriyle ünü ülke dışına yayılan bir marka olan BigChefs’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Gamze Cizreli, “Big Chefs, ruhu olan bir marka. İlk günden itibaren Anadolu’nun sıcaklığını, Anadolu yemeklerini Batı ile modernize ederek misafirlerimize sunduk. Her zaman doğal, dalından, toprağından koparılan ürünleri sunmayı ilke edindik. Bu yaklaşımımız, ‘Toprağın Kadınlarından Sofralara’ adında yeni bir sosyal sorumluluk projesi için bize ilham kaynağı oldu.  Hem menümüzde yer alan taptaze ve doğal ürünlerin tedarikçisi kadınlarımıza teşekkür etmek hem de ülkemizde kadın girişimciliğini ve istihdamını desteklemek adına bu projeyi hayata geçirdik” dedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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