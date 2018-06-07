Toprağın Kadınlarından Sofralara

yazan: MAG 43

Ankara’dan doğan ünlü kafe/brasserie zincir markası BigChefs, yerel kadın üreticileri desteklediği “Toprağın Kadınlarından Sofralara” projesinin Ankara’daki tanıtımını, Arcadium şubesinde cemiyetin ileri gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Projeyi tanıtmak üzere BigChefs Arcadium şubesinde gerçekleştirilen toplantıya, aralarında Beliz Büyükhanlı, Beril Çavuşoğlu, İpek Başeğmez ve Neslihan Uzel’in de bulunduğu iş, sanat ve cemiyet hayatının ileri gelen isimlerinden oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Ankara’da doğan ve farklı tarzı, sıcak atmosferi ve özel lezzetleriyle ünü ülke dışına yayılan bir marka olan BigChefs’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Gamze Cizreli, “Big Chefs, ruhu olan bir marka. İlk günden itibaren Anadolu’nun sıcaklığını, Anadolu yemeklerini Batı ile modernize ederek misafirlerimize sunduk. Her zaman doğal, dalından, toprağından koparılan ürünleri sunmayı ilke edindik. Bu yaklaşımımız, ‘Toprağın Kadınlarından Sofralara’ adında yeni bir sosyal sorumluluk projesi için bize ilham kaynağı oldu. Hem menümüzde yer alan taptaze ve doğal ürünlerin tedarikçisi kadınlarımıza teşekkür etmek hem de ülkemizde kadın girişimciliğini ve istihdamını desteklemek adına bu projeyi hayata geçirdik” dedi.