Tod’s Legacy Genç Tasarımcıları Sahneye Alıyor
Tod’s Academy, Central Saint Martins ile bir araya gelerek genç tasarımcıları desteklendiği bir projeye imza attı.
Haftası kapsamında tanıtılan bu dijital proje, Tod’s başkanı Diego Della Valle ve Central St. Martins MA Fashion Course Direktörü Fabio Piras’ın çalışmalarıyla hayat buldu. Central Saint Martins tarafından dünyanın her köşesinden seçilen bu genç tasarımcıların, Tod’s çizgisine yeni bir bakış açısı ve değer katması hedefleniyor.
Bir Yorum Ekleyin