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Tırnova ve Aslan Ailesinin Mutlu Günü

Melike Aslan, Göksu Tırnova
Azime Doğruyol
Baturay-Sebiha Akkuş
Duygu-Hazal Karaçocuk
Merve Akçiçek
Murat-Hikmet Arslan, Kübra Önder, Aynur-Efrahim Tırnova
Turgay-Hayal Olcay
Davet, Düğün

Tırnova ve Aslan Ailesinin Mutlu Günü

yazan:
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Bilbak A.Ş Genel Müdürü Efrahim Tırnova ve Aynur Tırnova’nın oğulları Göksu Tırnova ile Murat ve Hikmet Aslan çiftinin kızları Melike Aslan, Bilkent Otel’de havuz başında gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

İki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Göksu Tırnova ve Melike Aslan, mutluluğa “evet” dedi. Ankara iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldığı törende misafirleriyle yakından ilgilenen aileler örnek bir misafirperverlik sergiledi. Gelinlik tercihini Sheda Gelinlik’ten yana kullanan Melike Aslan, şıklığıyla göz doldurdu. Genç çift balayı için Barselona’yı tercih etti.

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