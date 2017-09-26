Timberland’den Yeni Sezona Özel Davet
Amerika’nın efsanevi markası Timberland, Zorlu Center Morini Teras’ta düzenlediği davetle, 2017-18 Sonbahar/ Kış Koleksiyonu’nda yer alan; erkek hazır giyim, kadın ve çocuk ayakkabı tasarımlarını görücüye çıkardı.
Timberland Pazarlama Müdürü Zeynep Orcan Savun ve ünlü Stil Danışmanı Mert Aslan’ın stil sohbetiyle renk kattığı davete; Burcu Esmersoy, Yasemin Özilhan, İlkem Öztürk, Elif Mısırlı, Bianca Somer, Şah Yaycı, Özlem Avcıoğlu gibi isimler katıldı. Markanın eşsiz mükemmelikteki ham maddelerinden üretilen ürünlerine tek tek dokunan, metaryallerin kalitesini hisseden konuklar, koleksiyona tam not verdi. Estetikle, teknolojiyi bütünleştiren yenilikçi ayakkabılar da misafirlerden bolca övgü aldı.