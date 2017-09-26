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Timberland’den Yeni Sezona Özel Davet

Davet

Timberland’den Yeni Sezona Özel Davet

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 Amerika’nın efsanevi markası Timberland, Zorlu Center Morini Teras’ta düzenlediği davetle, 2017-18 Sonbahar/ Kış Koleksiyonu’nda yer alan; erkek hazır giyim, kadın ve çocuk ayakkabı tasarımlarını görücüye çıkardı.

Timberland Pazarlama Müdürü Zeynep Orcan Savun ve ünlü Stil Danışmanı Mert Aslan’ın stil sohbetiyle renk kattığı davete; Burcu Esmersoy, Yasemin Özilhan, İlkem Öztürk, Elif Mısırlı, Bianca Somer, Şah Yaycı, Özlem Avcıoğlu gibi isimler katıldı. Markanın eşsiz mükemmelikteki ham maddelerinden üretilen ürünlerine tek tek dokunan, metaryallerin kalitesini hisseden konuklar, koleksiyona tam not verdi. Estetikle, teknolojiyi bütünleştiren yenilikçi ayakkabılar da misafirlerden bolca övgü aldı.

 

 

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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