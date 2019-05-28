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The Bodrum Edition’dan Sezon Açılışı

Cressida Bonas, Jacobi Anstruther Gough Calthorpe
Aimee Philips, Ian Chaloner
Benjamin Benstead
Charlotte Rey, Duncan Cambell
Cressida Bonas
Davina Harbord
Ece Sükan, Arslan Sükan
Henry Holland
Lottie Moss
Pixie Geldof
Pixie Geldof
Tara Lily Barua, Lucien Clarke
Yasmin Sewell
Davet

The Bodrum Edition’dan Sezon Açılışı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

The Bodrum Edıtıon, 2019 Sezon açılışında Kate Moss’un kardeşi Lottıe Moss, Prens Harry’nin eski Sevgilisi Cressıda Bonas, Bob Geldof’un Kızı Pıxıe Geldof, Dj Nıck Grımshaw, House Of Holland Markasının Kurucusu Henry Holland Ve Benjı B gibi ünlü isimleri ağırladı.    

Bu hafta sonu dünyanın birçok yerinden misafir, Ian Schrager’in son oteli The Bodrum EDITION’da, 2019 yaz sezonunun açılışını kutlamak için bir araya geldi.

Kutlamalar, aralarında DJ Nick Grimshaw, Bob Geldof’un kızı Pixie Geldof, George Barnett, House of Holland markasının kurucusu Henry Holland ve Aimee Phillips gibi model, tasarımcı, sanatçı ve oyuncuların bulunduğu yabancı misafirlerin otele gelmesiyle başladı. The Bodrum EDITION’daki dört odalı The Villa’da kalan isimler, villadaki özel havuzun ve hamamın keyfini çıkardı.

Kate Moss’un kardeşi Lottie Moss,Prens Harry’nin eski sevgilisi Cressida Bonas, Davina Harbord, Jamie Pearlman, Matilda Goad, Fiona Leahy ve Yasmin Sewell gibi moda dünyasının önde gelen isimleri otelin sahil restoranı Morena’daki özel kabanalarda eşsiz beyaz kumun tadını çıkardıktan sonra, gezgin şef Diego Muñoz’un imza restoranı Brava’da akşam yemeği yedi.

Eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Misafirler Discetto’da DJ Benji B ve DJ Courtney Scott’ın performansıyla eğlendi. Sonrasında ise; Tulum’dan gelen çok özel bir ekip olan Mardeleva eşliğinde sabahın ilk ışıklarına kadar keyifli vakit geçirdiler.

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